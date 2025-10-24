【10/29・30開催 オンラインセミナー】リモートから3DCADを！在宅で設計業務を可能にする新しい働き方
3D設計・モデリング・シミュレーションなど、高負荷な業務に携わる方向けのウェビナーのご案内です。
皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。
■開催概要
日時：2025年10月29日（水）15:00～15:45
2025年10月30日（木）13:15～14:00
※同内容のため、ご都合の良い方をご選択ください。
場所：Webセミナー（Zoom利用）
参加対象：設計部門、情報システム部門の方向け
費用：無料（事前登録制）
主催：NSW株式会社
■セミナー内容
現代の働き方では、場所やデバイスに縛られない柔軟なIT環境が求められています。
しかし従来のワークステーションでは作業場所が固定され、コミュニケーションも制限されがちです。
こうした制約が、働き方の自由や組織の成長を妨げる要因となっています。
本ウェビナーでは、GPU搭載クラウドVDI「Softdrive」を活用し、高負荷な作業をどこからでも快適に行える環境の実現方法をご紹介します。
■お申込みはこちら
・10月29日
https://dx.nsw.co.jp/information/seminar/9722/
・10月30日
https://dx.nsw.co.jp/information/seminar/9798/
■お問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
営業統括部
TEL：03-3770-0096
E-mail：ml-cloud@ml.nsw.co.jp
