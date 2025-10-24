【熱を操るテクノロジーの進化】686が次世代素材「グラフェンフリース」を独自システムに融合。雪山の快適性を革新する「体温コントロール」ウェアを発売。

ライクス株式会社

ロサンゼルス発のスノーウェアブランド686（シックスエイトシックス）は、2025年10月24日より、グラフェンフリースを採用した最新モデルを発売します。

過酷な雪山環境での快適性を追求し、炭素原子1層からなる次世代素材「グラフェン」を採用“冷えすぎず、蒸れすぎない”理想的な体温バランスを実現する、新世代のミッドレイヤー＆スノーウェアです。

グラフェンは炭素原子が1層に並んだ世界最薄素材。

その高い熱伝導性と軽さにより、体温を効率的に分散・保持します。

寒冷な環境では熱を逃がさず、運動時には余分な熱を外に逃がすことで、雪山でのアクティブシーンでも快適な温度環境を維持します。

この特性により、686のミッドレイヤー＆スノーウェアは「体温コントロール型ウェア」として新たな快適性を提案します。

■商品特徴

【革新の融合が生む、雪山の新基準】

686が誇る既存のハイテクノロジーとグラフェンが組み合わさることで、製品の機能性は新たな次元へ進化します。

MENS GORE-TEX GT THERMAGRAPH JACKET(THERMAGRAPH部分グラフェン配合)

686独自のTHERMAGRAPHインサレーションシステムの内側にグラフェンフリースを搭載 。体温分布に応じて配置されたインサレーションとグラフェンの高い熱伝導性が連携し、熱をさらに効率よく分散・保持 、これにより、過度な汗冷えを効果的に防ぎ 、耐水・透湿性に優れ、長時間のライディングでも快適性を極限まで高めます 。

カラー：DUSTY MARINE, TRUE RED, BLACK, EMERALD GREEN, SAGE COLORBLOCK

サイズ展開：S, M, L, XL, XXL

価格：80,300円（税込）

MENS HYDRA THERMAGRAPH JACKET( 首回りグラフェン配合)

首周りのグラフェンフリースライニングが柔らかく快適で、速乾性と保温性を両立。内側の「Thermagraph」機能により軽量インサレーションパネルが体温を最適に保ち、動きやすさも確保。ビギナーから上級者まで人気の高機能ジャケット。

カラー：TRUE RED COLORBLOCK, LIMESTONE COLORBLOCK, DUSTY MARINE COLORBLOCK, BLACK, CYPRESS GREEN, YELLOW GOLD, ARCTIC TUNDRA PRINT, SMOKEY PINK

サイズ展開：S, M, L, XL, XXL

価格：\59,400円（税込）

MENS MISSION GRID FLEECE HOODY（生地全てグラフェン配合）

【雪山からタウンユースまで、オールマイティな調温ミッドレイヤー】

軽量でストレッチ性に優れたグラフェングリッドフリースを使用したフード付きプルオーバー 。柔らかく肌触りの良い素材が、動きやすさと保温性を両立します 。優れた調温機能（熱の分散・保持）により、スノーボードのミッドレイヤーとしてだけでなく、ランニング、登山、トレーニング時のアウターとしても活躍。冬場はもちろん、秋口や春先まで活躍する万能アイテムとして、686ファンの方の追加購入にも最適です。

カラー：BLACK, FLARE, DUSTY MARINE

サイズ展開：S, M, L, XL

価格：19,800円（税込）

WOMENS GORE-TEX SKYLINE THERMAGRAPH JACKET(THERMAGRAPH部分グラフェン配合)

686独自のTHERMAGRAPHインサレーションシステムの内側にグラフェンフリースを搭載 。体温分布に応じて配置されたインサレーションとグラフェンの高い熱伝導性が連携し、熱をさらに効率よく分散・保持 、これにより、過度な汗冷えを効果的に防ぎ 、耐水・透湿性に優れ、長時間のライディングでも快適性を極限まで高めます 。

カラー：ROSEWOOD, MARSHLAND, DUSTY MARINE

サイズ展開：XS, S, M, L, XL

価格：82,500円（税込）

WOMENS HYDRA THERMAGRAPH JACKET( 首回りグラフェン配合)

首回りに配置されたグラフェンフリースライニングが熱や湿気を効率的にコントロールし、快適な温度をキープ。「Thermagraph」機能で軽量かつ優れた保温性を発揮し、止水ジッパーやヴェイダーヴェントで快適性を向上。Articulated Fitにより、バックカントリーからリゾートまで幅広く活躍する高機能ジャケット。

カラー：ROSEWOOD, PEPPERCORN CLOUDBREAK, BLACK, DUSTY MARINE

サイズ展開：XS, S, M, L, XL

価格：59,400円（税込）

WOMENS WHISPER INSULATED JACKET( 首回りグラフェン配合)

軽量インサレーションで高い保温性を保ち、首周りのグラフェングリッドフリースが熱と湿気を排出して快適さを維持。豊富な機能と動きやすいArticulated Fitで、幅広いフィールドに対応する高機能ジャケット。

カラー：PEPPERCORN, LIMESTONE XRAY, JUNE BUG

サイズ展開：XS, S, M, L, XL

価格：60,500円（税込）

WOMENS MISSION GRID HOODY（生地全てグラフェン配合）

【雪山からタウンユースまで、オールマイティな調温ミッドレイヤー】

軽量でストレッチ性に優れたグラフェングリッドフリースを使用したフード付きプルオーバー 。柔らかく肌触りの良い素材が、動きやすさと保温性を両立します 。優れた調温機能（熱の分散・保持）により、スノーボードのミッドレイヤーとしてだけでなく、ランニング、登山、トレーニング時のアウターとしても活躍。冬場はもちろん、秋口や春先まで活躍する万能アイテムとして、686ファンの方の追加購入にも最適です。

カラー：DUSTY MARINE, BLACK

サイズ展開：XS, S, M, L, XL

価格：19,800円（税込）

686正規取扱店舗

■About 686

1992年、アメリカはカリフォルニア州ロサンゼルスにて創業者でありデザイナーでもあるマイケル・アキラ・ウェストにより生み出されたスノーボードウェアブランドです。設立当初から33年目を迎える今季まで「Product is King」「High Tech, Good times」「Always Different」などの理念を掲げウェア作り一筋で展開してきました。

彼はユーザーが想像するものを超えた、革新的でオリジナリティあふれるものを製品として生み出し続けています。

業界を先駆けてスタートしたアーティストや有名ブランド、キャラクターとのコラボーレションウェア、独自の開発によって生み出された SMARTY 3-IN-1 SYSTEM、ORIGINAL TOOL BELT、THERMAGRAPH BODY MAPPING SYSTEM、HYDRASTASH SYSTEM 、ウェアとファッションを融合させたREAL DENIM JACKET & PANTS、PRINT DENIM PANT、FLANNEL SHIRT JACKETなど、他のブランドとは一線を画し、一歩先を行くリーディングウェアとしてエントリーユーザーからコアユーザーまで幅広く支持されています。そしてその独創性ゆえにブランドスタートから33周年を迎えた現在でも本国アメリカや日本においてトップ３に入る人気を誇ります。

