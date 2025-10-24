世界のレンタカー市場は、都市部の移動手段の変化と観光業の回復により、2033年までに3,371億米ドルに拡大すると予測されています。
世界のレンタカー市場は前例のない成長を遂げており、2024年の1,418億米ドルから2033年には3,371億米ドルに達すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）10.1%という力強い成長が見込まれています。この大幅な成長は、都市における移動手段の嗜好の劇的な変化、パンデミック後の観光活動の増加、そして世界的な短期的かつ柔軟な移動手段への需要の高まりによって推進されています。
都市が交通渋滞や変化する通勤ニーズに直面する中、レンタカーは従来の自動車所有に代わる、持続可能なテクノロジーを統合した代替手段として台頭しています。モバイルアプリ、AIを活用した予約システム、非接触決済の統合により、顧客体験がさらに向上し、レジャー旅行とビジネス旅行の両方の分野で需要が高まっています。
デジタルトランスフォーメーションとモビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）モデルが先導
モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）への移行は、レンタカー業界にとって大きな変革をもたらしました。スマートフォンの普及率向上、GPS、車両管理ツール、アプリベースのレンタルプラットフォームの統合により、顧客は最小限の手間でシームレスに車両を利用できるようになりました。大手レンタカー会社は、車両効率の向上、利用状況の追跡、そしてパーソナライズされたユーザーエクスペリエンスの提供を目指し、AI、テレマティクス、クラウド技術への投資を進めています。
さらに、デジタルイノベーションは運用コストを削減し、遠隔地や発展途上国など、これまで十分にサービスが提供されていなかった市場への参入を可能にしました。
観光業の回復とビジネス旅行が市場成長を牽引
世界的な観光業がパンデミック前の水準に戻り、企業旅行も徐々に再開されるにつれ、レンタカーの需要は大幅に回復しました。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の主要観光地では、レンタカー予約が前年比で堅調に増加しています。短期レンタル、空港送迎、都市間移動は、引き続き収益の大きな割合を占めています。
さらに、特にミレニアル世代とZ世代の間でセルフドライブ旅行の人気が高まっており、旅行の計画と実行方法に変化をもたらしています。レンタカー会社は、体験型旅行のトレンドの最前線に立っています。
電気自動車（EV）の導入：レンタカーの未来
持続可能性は、レンタカー会社と消費者の双方にとって、今や重要な考慮事項となっています。環境責任への関心が高まるにつれ、レンタカー会社における電気自動車（EV）の導入が著しく増加しています。各社は、環境意識の高い旅行者や企業にハイブリッド車や電気自動車のオプションを提供することで、世界的なネットゼロ目標に歩調を合わせています。
政府や自治体も、EVへの補助金、インセンティブ、充電インフラの拡充などを通じてこの移行を支援しており、都市部および郊外におけるレンタカー車両の電動化を加速させています。
地域別ハイライト：北米とアジア太平洋地域が成長を牽引
北米、特に米国は、成熟したインフラ、大規模なレンタカー車両群、そして一人当たりの旅行支出額の高さに支えられ、依然として主要な地域となっています。
