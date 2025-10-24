シートマスク「RISM（リズム）」×にじさんじ「ふわぐさ」コラボキャンペーンを2025年10月31日(金)～11月30日(日)に開催

写真拡大 (全9枚)

株式会社サン・スマイル

株式会社サン・スマイル(本社：東京都港区／代表取締役社長：田中徳也）は、不規則な生活リズムによって乱れがちな肌に着目した成分にこだわったマルチタスクな人に寄り添うスキンケアブランド「RISM（リズム）」と、ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区／代表取締役社長：田角陸）が運営するVTuberグループ「にじさんじ」に所属するライバー「ふわぐさ（不破湊、三枝明那）」のコラボキャンペーンを10月31日(金)～11月30日(日)に開催いたします。


「RISM（リズム）」対象商品購入で「ふわぐさ」オリジナルグッズがもらえるキャンペーンを開催。「買ってもらえる先着特典」は、全国のドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ*1、およびRISM公式オンラインストアでご購入の方に先着でプレゼントいたします。「応募してもらえる抽選特典」は全国のRISM取り扱い店舗の店頭購入レシートで応募が可能です。さらに、キャンペーン開催を記念したコラボ配信も実施いたします。



*1 一部取り扱いのない店舗もございます。詳しくはキャンペーン特設サイトをご覧ください。




「RISM×ふわぐさコラボキャンペーン」特設サイト

https://rism-fuwagusa-cp.jp/



買ってもらえる「先着特典」

RISM対象商品をご購入の方にオリジナルデザインの「モチーフステッカ―」「デコカード」をプレゼント。「モチーフステッカ―」「デコカード」いずれも、不破湊デザイン、三枝明那デザインをご用意しました。購入方法は2つ。




先着特典サイズ　・モチーフステッカ―　不破湊デザイン：高さ約68×幅約76mm／三枝明那デザイン：高さ約75×幅約83mm　・デコカード　2種共通：高さ91×幅55mm


購入方法１.　ドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ*1で購入


RISM対象商品を1点購入につき、「モチーフステッカ―」「デコカード」いずれか1つをプレゼント。



＜対象商品＞


１.RISM（リズム）　ベース　デイリーケアマスク　グロウ　7枚入／770円(税込)


２.RISM（リズム）　ベース　デイリーケアマスク　シャイン　7枚入／770円(税込)





※商品に特典を貼り付けて販売しています。特典を選んで購入いただけます。


※数量限定のため、なくなり次第終了となります。


※先着特典付き商品の取り扱い期間は、店舗によって異なる場合がございます。


*1 一部取り扱いのない店舗もございます。詳しくはキャンペーン特設サイトをご覧ください。




購入方法２.　公式オンラインストアで購入


RISM対象商品を2点購入につき、「不破湊セット」か「三枝明那セット」をプレゼント。商品購入時、いずれかの特典セットをお選びいただけます。
＜特典セット＞


・不破湊セット






・三枝明那セット




＜対象商品＞


１.RISM（リズム）　ベース　デイリーケアマスク　グロウ　7枚入／770円(税込)


２.RISM（リズム）　ベース　デイリーケアマスク　シャイン　7枚入／770円(税込)


３.RISM（リズム）　ベース　デイリーケアマスク　ブラック　7枚入／770円(税込)


４.RISM（リズム）　ピコレーザー　ニードルスポットパック　10枚入／990円(税込)





※商品に同梱してお届けします。


※数量限定のため、なくなり次第終了となります。




応募してもらえる「抽選特典」


RISM対象商品1点を店頭購入したレシートでご応募いただくと、抽選で合計600名様にオリジナルクリアポーチが当たります。こちらも不破湊デザイン（300名様当選）、三枝明那デザイン（300名様当選）をご用意。おふたりのイメージカラーとモチーフがあしらわれたオリジナルデザインです。普段づかいしやすいサイズや形、持ち手にもこだわりました。


※デザインを選んでご応募いただけます。




抽選特典サイズ本体：高さ120×幅220×マチ65mm、持ち手：高さ100ｍｍ※メーカー独自の方法により採寸しております

＜対象商品＞


１.RISM（リズム）　ベース　デイリーケアマスク　グロウ　7枚入／770円(税込)


２.RISM（リズム）　ベース　デイリーケアマスク　シャイン　7枚入／770円(税込)


３.RISM（リズム）　ベース　デイリーケアマスク　ブラック　7枚入／770円(税込)


４.RISM（リズム）　ピコレーザー　ニードルスポットパック　10枚入／990円(税込)








※応募にはキャンペーン期間10月31日(金)～11月30日(日)に対象商品を店頭で購入したレシートが必要です。オンラインストア購入の領収証では応募できません。


※ドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ*1を含む、全国のRISM取り扱い店舗にてご購入ください。


※ご購入数量1点につき、1口の応募が可能です。1枚のレシートで最大5口まで応募いただけます。


※特典は1回の応募につき、1種のみ選択可能です。


*1 一部取り扱いのない店舗もございます。詳しくはキャンペーン特設サイトをご覧ください。


お問い合わせ先

キャンペーン事務局


フリーコール：0120-984-184


・受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日、年末年始(12月27日～1月4日)を除く）


・開設期間：2025年10月24日(金)～2026年1月30日(金)


※本キャンペーンに関するお問い合わせは、全て上記フリーコールで受け付けております。


※RISM取り扱い店舗等にお問い合わせいただいても、回答いたしかねますこと、ご了承ください。



コラボ配信


「RISM×ふわぐさコラボキャンペーン」開催を記念し、不破湊さん、三枝明那さんが出演するスペシャル生配信を2025年11月5日（水）21：00より実施いたします。



＜配信チャンネル＞


不破湊さん公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/@FuwaMinato



【コラボレーションライバーのご紹介】


不破湊


歌とゲームが大好きなバーチャルホスト。


三度の飯より貴女の笑顔。


No.1にしてください。


公式YouTube：@FuwaMinato


公式X：@Fuwa_Minato



三枝明那


大きな志を持ち、何事にも全力で臨む大学生。


日々、同じ目標を掲げる「同志」を探しているが、彼の熱意に応えてくれる存在はいまだ現れていない。


同志を見つけるべく、配信を始めた。


公式YouTube：@SaegusaAkina


公式X：@333akina


【「RISM（リズム）」のご紹介】



毎日なんとか頑張っているマルチタスクな人に寄り添うスキンケアブランドとして2020年に誕生。オールインワンのシートマスクを中心に、不規則な生活で乱れがちな肌に“実感”と“手軽さ”を両立する成分にこだわりぬいた製品を展開。多くの支持を獲得し、ブランド累計販売数700万個を突破*2と、ご愛用者様を増やしています。


『BASE（ベース）』シリーズは肌土台（ベース）を整えるケア発想。継続的な使用によって肌バランスを崩させない、理想の肌を育みます。


『EXPERT（エキスパート）』シリーズは肌悩みに特化。時々で変化する悩みに合わせて使い分けることで、厳選成分が肌を健やかに立て直します。


『PICO LAZER（ピコレーザー）*3』シリーズは毎日のスキンケアにプラスすることで、スペシャルケアを実現。「大事な日の前」「週末美容」「定期的なケアの充実」に。肌への満足感がセルフケアで得られるシリーズとして2025年秋に登場しました。


https://www.sunsmile.co.jp/brand/rism/



*2 ブランド全シリーズ2020年10月~2025年9月までの累計出荷数量実績（当社調べ）


*3 医療機器、医療行為を表すものではありません