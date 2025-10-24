シマエナガをモチーフにした1日1室限定の特別客室が誕生！北海道芸術デザイン専門学校と札幌市内のホテルがコラボ

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングス

株式会社ケン・ホテルマネジメントキャビン北海道（本社：北海道札幌市中央区／代表取締役：藤渡 孝幸）が運営するプレミアホテル-CABIN-札幌では、北海道芸術デザイン専門学校フラワーデザイン専攻の学生と共同で客室コラボレーションプロジェクトを実施し、このたび「北海道と癒し」をコンセプトにした特別客室「シマエナガの森」が完成いたしました。



本客室の誕生を記念した「シマエナガの和紅茶付」宿泊プランは、10月11日(土)より1日1室限定で販売を開始しています。（宿泊期間は1年を予定、変更の可能性あり。）

また、約半年にわたる制作過程を追ったドキュメンタリー動画の後編を、公式YouTubeチャンネルにて10月24日(金)18:00に公開いたします。

特別客室「シマエナガの森」

◆プロジェクトについて

本プロジェクトは、地域共生の取り組みとして、約半年にわたり実施されました。学生たちはホテル見学やプレゼンテーションを経て、装飾デザインの企画から取り付けまでを担当。学生にとっては実践的な学びの機会となり、ホテルにとっては北海道の魅力を発信する新たな地域共生の試みを体現するものとなりました。

「北海道と癒し」がコンセプトの特別客室「シマエナガの森」の特徴

学生が装飾デザインを手掛けた客室は、北海道を象徴する小鳥・シマエナガをモチーフに、スズラン・ラベンダー・ライラックなど、地域にゆかりのある花々で彩りました。また、学生の選定による緑色の壁紙を一部に採用し、空間全体で森の世界観を表現しています。

１. ヘッドボードと天井の装飾

ヘッドボードは、北海道の花々に加え、バラやガーベラ、リボンで装飾したメインアレンジメントを中心に、森の中に佇むシマエナガをイメージし装飾。シマエナガはスズランなどで手作りされており、一つひとつ表情が異なる温かみを感じていただけます。さらに、天井にはフラワーボールとツタを吊るし、寝転びながら森の中を見上げるような、自然に包まれる空間を演出しています。

シマエナガのモチーフとメインアレンジメント天井のフラワーボール

２. シマエナガの花器と森をイメージさせるアロマ

シマエナガの花器は、あえて反対色の花材を組み合わせ、客室のアクセントに。アロマには、北海道空知地方から発信するウッドクラフトのファクトリーブランド「moc」のMORIの香りを使用。森の中で深呼吸をしているような香りで、視覚・嗅覚の両面から「北海道の癒し」を体感できる空間に仕上げました。

シマエナガの花器mocのアロマ「MORI」

◆北海道芸術デザイン専門学校 フラワーデザイン専攻 学生コメント

「初めての体験で不安でしたが、おしゃべりを忘れて夢中に作業に集中していました。客室では癒しや安らぎを感じて、シマエナガの森に迷い込んだような体験をしてほしいです。」

【北海道芸術デザイン専門学校について】

北海道芸術デザイン専門学校（通称：bisen）は、1978年に札幌市で開校したデザイン・建築分野の専門学校です。幅広い専攻を設け、現役プロによる実践教育を通じて即戦力となるクリエイターを育成。地域や企業との連携にも積極的に取り組み、多くの人材を業界へ送り出しています。

宿泊プラン詳細

フラワーデザイン専攻の学生たち

プラン名 ：「シマエナガの森」和紅茶付宿泊プラン

宿泊期間 ：2025年10月11日（土）から1年 ※変更の可能性あり

宿泊特典 ：北海道ハッカ和紅茶「TAKIMINT」、オリジナルポストカード

室数 ：1室

定員 ：2～4名

ご予約方法：ホテル公式サイトの宿泊プランよりご予約（https://x.gd/kbYMJ）

プラン特典道産米など食材にこだわった朝食ビュッフェ

◆ 制作過程を追ったドキュメンタリー動画

前編公開 ：9月12日(金) 公開済（制作ドキュメント）

後編公開 ：10月24日(金) 18:00公開（完成公開）

YouTubeURL：https://www.youtube.com/@cabinstyle

◆プレミアホテル-CABIN-札幌について

直下1,163ｍから汲み上げた自家源泉の天然温泉大浴場が自慢のホテルです。セルフロウリュができるサウナも人気。朝食は契約農家から取り寄せた卵や野菜など地元食材をふんだんに使用し、多彩なメニューをご用意しています。2024年の一部リニューアルにより誕生した客室は、家族やグループでの滞在にも適した広々快適な客室です。

名称 ：プレミアホテル-CABIN-札幌

所在地 ：北海道札幌市中央区南5条西7丁目

客室数 ：195室

施設 ：レストラン、会議室、大浴場、

サウナ、リラクゼーション

公式サイト：https://cabin.kenhotels.com/sapporo/

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングスについて

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングスは、首都圏の高級不動産業の先駆者であるケン・コーポレーションのグループ会社で、ホテル・旅行・ブライダル事業を行う会社です。ホテル事業は、自社ブランドに加え、HyattやHiltonなど世界有数の外資系ブランドともフランチャイズ提携するマルチブランドの自社直営を軸に、36軒のホテル（国内27軒・海外9軒）、約9,500室を展開しております。



公式サイトURL： https://kenhotels.com/