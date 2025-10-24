【ラグビー】コベルコ神戸スティーラーズ　NTTリーグワン2025-26 第1節のマッチデーパートナー決定について

株式会社神戸製鋼所

この度、12月13日(土)にノエビアスタジアム神戸で開催される NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 第1節のマッチデーパートナーが「株式会社 神戸新聞社」に決定致しましたのでお知らせいたします。

■株式会社 神戸新聞社

代表取締役社長 梶岡 修一 コメント

NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 第1節を「神戸新聞デー」として開催させていただきます。ぜひスタジアムで共に熱いエールを送りましょう！

神戸新聞社は、神戸・兵庫に根差す地域メディアとして、ラグビーをはじめとするスポーツ文化の発展と地域活性化を一つの使命と考えています。高校ラグビーの育成・普及を目的とする「コベルコカップ」などもお伝えしてきました。

30年前の阪神・淡路大震災後、不屈の魂で立ち上がる神戸製鋼ラグビー部(当時)は、震災で傷ついた神戸市民に勇気を与えてくれる存在でした。

コベルコ神戸スティーラーズと神戸新聞社は、パートナー契約を結んで４年目を迎えます。昨シーズンはプレーオフに進出し、最終順位３位という好成績を収められました。2025-26シーズンも選手の思いや奮闘ぶりをお届けし、チーム一丸となって王座奪還を目指すコベルコ神戸スティーラーズの躍進を、ラグビーを愛するすべての皆さまと共に心から期待し、全力で応援してまいります。

■コベルコ神戸スティーラーズ

ディレクター 廣畑 純也 コメント

このたび株式会社神戸新聞社様がNTTジャパンラグビー リーグワン2025-26開幕戦のマッチデーパートナーに決定いたしました。株式会社神戸新聞社様には平素よりコベルコ神戸スティーラーズをサポート頂き、また開幕戦をサポート頂けますことチームを代表して厚く御礼申し上げます。

開幕戦はチームにとって新たな挑戦の始まりです。試合以外にも様々な催しを計画し皆様に楽しんで頂けるよう工夫して参ります。

ぜひ、当日はスタジアムへ足をお運び頂き、選手を力強く後押し頂けますようよろしくお願い致します。

■会社概要

株式会社 神戸新聞社(https://www.kobe-np.co.jp/corporate/info/index.shtml)

本社：〒650-8571 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7

創刊：1898年2月11日