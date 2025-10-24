【毎月29日は肉の日】10月の安楽亭『肉の日』は10日間焼肉祭り開宴！！定番人気焼肉カルビやロース、牛タンが衝撃プライスに！さらに今月は人気ランチもお得♪肉好き必見のラインナップ！食欲の秋に焼肉天国！

株式会社安楽亭

毎月恒例！安楽亭の「肉の日」フェア。10月は“肉がお得な10日間”！人気の中落ちカルビやファミリーロース、牛タン盛り合わせが期間限定の特別価格で登場。食欲の秋にぴったりの“焼肉祭り”です！

【今月の超特価１.】中落ちカルビ

中落ちカルビ

通常価格 690円（税込759円）

肉の日価格 ⇒290円（税込319円）

人気焼肉の一つ「中落ちカルビ」

肉質は非常に柔らかく、口の中でとろけるような食感と香ばしい風味がたまらない！

【今月の超特価２.】ファミリーロース

ファミリーロース

通常価格 680円（税込748円）

肉の日価格 ⇒390円（税込429円）

定番人気の「ファミリーロース」

柔らかく適度な脂肪が肉の旨味を引き立て、ジューシーな味わい！

【盛り合わせ】 牛タンコンボ 1029円OFF！

牛タンコンボ

（上タン、牛タン、切り落とし牛タン）

通常価格 2,380円（税込2,618円）

10月にくの日価格⇒1,351円（税込1,486円）



歯ごたえがありつつも、噛むほどに旨みが広がる弾力のある食感で人気の牛タン。様々な部位で食べ比べ！

【人気ランチ】 中落カルビランチ 231円OFF！

中落ちカルビランチ （お肉80g）

（ごはん・キムチ・わかめスープ

ソフトドリンク・ミニデザート付き）

通常価格 1,260円（税込1,386円）

１０月にくの日価格⇒1,029円（税込1,131円）

今月はランチメニューもお得♪10月にくの日価格でご用意！

焼肉で午後のパワーアップに。もちろん安楽亭のランチは「ごはん・スープ」おかわり無料！

安楽亭は、誰と来ても、どんなシーンでも楽しめる「身近な焼肉レストラン」。毎月肉の日キャンペーンで、楽しくお得に焼肉をお楽しみください！

開催概要

実施期間：2025年10月25日（土）～11月3日（月・祝）

実施店舗：安楽亭 各店舗（一部店舗を除く）

＊クーポンのご利用に関しては各商品のクーポン番号が必要になります。

安楽亭サイト「肉の日ページ」でクーポン番号をご確認ください。

フェア詳細はこちら :https://anrakutei.jp/webchirashi2/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=202509_nikunohi&utm_id=20250923-pr

肉の日期間中は、安楽亭アプリのチェックインスタンプが通常1個 ⇒2個のスタンプゲット！

「安楽亭公式アプリ」では、来店時のチェックインでスタンプが貯まり、来店回数に応じたクーポンや特典がもらえます。

この機会に、アプリをダウンロードしてさらにお得に安楽亭をお楽しみください。

安楽亭アプリに関する詳細はこちら :https://anrakutei.jp/appli/