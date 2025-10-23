¡À¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦²ÏËÜÂÀ¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡ª¡¿¡Ø¿·¶¶²¬»³¥Ç¥Ë¥à¥¹¥È¥êー¥È¡Ùµ¼ÔÈ¯É½²ñ
¡¡²¬»³¸©¤Ï¡¢¹ñ»º¥¸ー¥ó¥ºÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»ùÅçÃÏ¶è¤ä°æ¸¶»Ô¤Ê¤É¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê²¬»³¥Ç¥Ë¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢10·î26Æü¤Î¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿·¶¶²¬»³¥Ç¥Ë¥à¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ëµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï²¬»³¸©ÃÎ»ö¡¡°Ë¸¶ÌÚ Î´ÂÀ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿²¬»³¸©½Ð¿È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î²ÏËÜ ÂÀ¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£°Ñ¾ü¾õ¸òÉÕ¼°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡ÈÌµÃã¿¶¤ê´ë²è¡É ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ °Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¡¢Çë¸¶ºóÂÀÏº»á¤Î»í¤ò°úÍÑ¤·¤¿°§»¢¤òÈäÏª
¡¡È¯É½²ñËÁÆ¬¤Ç¤Ï²¬»³¸©ÃÎ»ö °Ë¸¶ÌÚ Î´ÂÀ¤¬°§»¢¡£¡Ø¡ÖÀ²¤ì¤Î¹ñ¤ª¤«¤ä¤Þ¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊý¤ËÂå¡¹¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯´Ö²¬»³¸©¤ÎPR¤Ë¿ÔÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü½¢Ç¤¼°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù¤È¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×¤Ø¤Î½¢Ç¤¤Ë´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·¶¶²¬»³¥Ç¥Ë¥à¥¹¥È¥êー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø²¬»³¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤ÎÀ»ÃÏ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¸ー¥ó¥º¤òºî¤Ã¤¿À»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Ç¥Ë¥à¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤È¤¤ËÇã¤¤ÉÕ¤±¤ËÍè¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¤Ø¹Ô¤¤¿¤·¤È»×¤Ø¤É¤â ¤ª¤«¤ä¤Þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë±ó¤· ¤»¤á¤Æ¤Ï¿·¤·¤¥Ç¥Ë¥à¤ò¤¤Æ ¤¤Þ¤Þ¤Ê¤ëÎ¹¤Ë¤¤¤Ç¤Æ¤ß¤ó¡×¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó°¦¹¥²È¤¬Æ´¤ì¤¿²¬»³¡£¿·´´Àþ¤Ç3»þ´Ö¾è¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ùÅç¥¸ー¥ó¥º¥¹¥È¥êー¥È¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö¿·¶¶²¬»³¥Ç¥Ë¥à¥¹¥È¥êー¥È¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Ç¥Ë¥à¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ù¤È¡¢Çë¸¶ºóÂÀÏº»á¤Î¡ÖÎ¹¾å¡×¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ °æ¸ý¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç·çÀÊ¡£¥Ô¥ó¤ÇÅÐÃÅ¤Î²ÏËÜ¤µ¤ó¡ØËÍ¤âÉÔ°Â¤Ç¤¹¡Ù
¡¡Â³¤¤¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê 2022¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î²ÏËÜ ÂÀ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃÏ¸µ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーÌ¾¤ò¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ë¤¹¤ë¤Û¤ÉÃÏ¸µ°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Ïº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Ç¤ÎÅÐÃÅÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁêÊý¤Î°æ¸ý ¹ÀÇ·¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¤¿¤á·çÀÊ¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢ ¡ØÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢³§¤µ¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤âÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ù¤È²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤«¤é¡Ø°æ¸ý¤µ¤ó¤¬¡Êº£²ó¤Î¤ª»Å»ö¤ò¡Ë¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿²ÏËÜ¤µ¤ó¡£ ¡Ø¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ªËÍ¤À¤±¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡ª¡Ù¤È¼«µÔ¤âÍí¤á¤ÆÈÝÄê¡£¡Øº£Æü¤Ï2¿ÍÊ¬´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ °Ñ¾ü¾õ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï´üÂÔ¤ÈÈæÎã¡ª¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×½¢Ç¤¼°
¡¡ÎÅÍÜÃæ¤Î°æ¸ý¤µ¤ó¤ò¤¤¤¸¤ê¤Ä¤Ä¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤«¤é²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ø¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×¤Î°Ñ¾ü¾õ¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Ñ¾ü¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø²¬»³¸©¤ÏÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï³§¤µ¤Þ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡ª²æ¡¹¤Ï¶¶ÅÏ¤·¤È¤·¤Æ¡¢Ì¥ÎÏ¤ò»µ¤»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ªÆó¿Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È½¢Ç¤¤ÎÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âPR¤Ç¿ÔÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î¤ªÆó¿Í¡£º£²ó¤Î½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¸©Ä£Æâ¤Ç¡È¿´ÇÛ¤´¤È¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²¬»³¸©¤Î¤â¤ÎÁ´¤Æ¤Ë°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤È¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤Î·ÝÉ÷¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°Ñ¾ü¾õ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø´üÂÔ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤Êý¤Ç¤¹¡£¡Ù¤È¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î¤ªÆó¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç»È½¢Ç¤¸å¡¢½é¤Î¤ª»Å»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥Ë¥àÁáÃåÂØ¤¨¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÏÀ©¸Â»þ´Ö¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÇÀ®¸ù¡ª
¡¡°Ñ¾ü¾õ¤Î¸òÉÕ¤ò½ª¤¨¡¢¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤¿²ÏËÜ¤µ¤ó¡£ÁáÂ®¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×¤È¤·¤Æ¤Î½é»Å»ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËÜÆü¤è¤ê¡Ö¤È¤Ã¤È¤ê¡¦¤ª¤«¤ä¤Þ¿·¶¶´Û¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡Ö¿·¶¶²¬»³¥Ç¥Ë¥à¥¹¥È¥êー¥È¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢À©¸Â»þ´Ö20ÉÃ°ÊÆâ¤Ë²¬»³¥Ç¥Ë¥à¤Ø¤Î¡ÖÁáÃåÂØ¤¨¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢µÞ¤ÊÌµÃã¿¶¤ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØËÍ¤ÎÁáÃåÂØ¤¨¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë½Ð¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤¬¶ÉÉô°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡Ù¤È¡¢¶Ã¤¤È¼«µÔ¤Ë°î¤ì¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ä¤ÄÂÐ±þ¡£ÉÛ°ìËç¤ò³Ö¤Æ¤¿Â¨ÀÊ¤Î¹¹°á¥¹¥Úー¥¹¤ÇÁáÃåÂØ¤¨¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ë¥¿ー¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¡Ö0¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÛ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò¾å¤²¤¿²ÏËÜ¤µ¤ó¡£´Ö°ìÈ±¡¢À©¸Â»þ´Ö¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÇÁáÃåÂØ¤¨¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ø°æ¸ý¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡¢¥Ô¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òÀä»¿¡£²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬ÃåÂØ¤¨¤¿¥Ç¥Ë¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍú¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£·Á¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¡Ù¤È¤ªµ¤¤Ë¾¤¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â²¬»³¥Ç¥Ë¥à¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ø¡ÊÀ¸ÃÏ¤¬¡Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ø¥¿¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ø¥¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤è¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç°é¤Æ¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤·¤Æ¿§Íî¤Á¤â¤¤ì¤¤¡£°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤Î¹Ô¤¯¿§Íî¤Á¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÙÄ¹Ç¯¤Î°¦ÍÑ¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Â´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ö¿·¶¶²¬»³¥Ç¥Ë¥à¥¹¥È¥êー¥È¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡ª¥Ç¥Ë¥à¤Î¿Ø±©¿¥¤ò±©¿¥¤Ã¤¿ÅíÂÀÏºÁü¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤â
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢È¯É½²ñÅöÆü¤Î10·î22Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿·¶¶²¬»³¥Ç¥Ë¥à¥¹¥È¥êー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£1FÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢»ùÅç¥¸ー¥ó¥º¥¹¥È¥êー¥È¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄß¤ê²¼¤²¥¸ー¥ó¥º¡×¤ò¡¢Å·°æ¤«¤é¥¸ー¥ó¥º¤òÄß¤ê²¼¤²¤¿Áõ¾þ¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²¬»³±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë²¬»³¸©¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÅíÂÀÏºÁü¡×¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤âÀßÃÖ¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¥Ç¥Ë¥àÃÏ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿Ø±©¿¥¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¡ÖÅíÂÀÏºÁü¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¸©Æâ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ë¥à¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¯¥Ã¥ー¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ç¥Ë¥à´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤àÀÇ¹þ¤ß2,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤·¤¿ÀèÃå150Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥àÀ½ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬Åö¤¿¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ù¤È¡¢ÅíÂÀÏºÁü¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤Î²ÏËÜ¤µ¤ó¡£¼ÂÊª¤¬¥¹¥Æー¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤È²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÅíÂÀÏºÁü¤Î½üËë¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½üËë¸å¡¢¡Ø¥Ç¥Ë¥à¿Ø±©¿¥¡¢Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥®¥ã¥é¤òº¹¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¥®¥ã¥éÂå¤ï¤ê¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ù¤ÈÃÎ»ö¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÄó°Æ¤¬¡£¡Ø¤¼¤Ò¡ª¤³¤ì¤òËÍ¤éÍÑ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤éÉáÃÊ»È¤¤¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡ªÇ¯Ëö¤Î¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤â¤³¤ì¤Ç½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ù¤È¾è¤êµ¤¤Î²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤ªÆó¿Í¡£²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¿·¶¶¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ë²¬»³¸©¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡£¤¼¤Ò²æ¡¹¤¬Åìµþ¤ÎÊý¡¦²¬»³¸©°Ê³°¤ÎÊý¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¡¢¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¡ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¤Ç²¬»³¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Íè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿²¬»³¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡£²æ¡¹¤ÏÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿²ÏËÜ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿MC¤¬»×¤ï¤º¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¸ー¥Ë¥¹¥È¾Þ¤âÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤ÈÌµÃã¿¶¤ê¡Ê¡©¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ö¼è¤ì¤ë¤«¡ª¡×¡Ù¤ÈÁÇÁá¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡ØËü¤¬°ì¤Ç¡¢°æ¸ý¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¿Í¤Ç¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¸ー¥Ë¥¹¥È¾Þ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ»ö¤ä¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤«¤é¡Ø¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤¬ËÜµ¤¤ÇÂç»È¤ò¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈµÞ¤Ê¾®¥Ü¥±¤¬Æþ¤ë¤È¡¢²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¡Ø°æ¸ý¤ÏÉáÃÊ¤«¤é²¬»³¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤â¾å²¼¤Ç¡£¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡Ê²Æ¤Ï½ª¤ï¤ê¡Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÃå¤é¤ì¤ë»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£¤âÇ®¤¬½Ð¤Æ¡¢²È¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¡¢±þÀï¡£µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ÏÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ µ¼ÔÈ¯É½²ñ¸å¤Ë¤Þ¤¿¤â¤äÌµÃã¿¶¤ê¡ª1³¬¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÅ¹µÒ¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
¡¡µ¼ÔÈ¯É½²ñ½ªÎ»¸å¡¢²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×¤Î¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ1³¬¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÂÎ¸³¡£
¡¡±¦¼ê¤Ë¡Ö¿·¶¶²¬»³¥Ç¥Ë¥à¥¹¥È¥êー¥È¡×¤Î¥Á¥é¥·¤ò¡¢º¸¼ê¤Ë¥¯¥Ã¥ー¤Î»î¿©¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥´¤ò»ý¤Á¡¢¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ò¼Â»Ü¡£¡Ø¤È¤Ã¤È¤ê¡¦¤ª¤«¤ä¤Þ¿·¶¶´Û¤Ç¤¹¡ª¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¥¢¥Ôー¥ë¡£»þÀÞ»î¿©ÍÑ¤Î¥¯¥Ã¥ー¤ò¿©¤Ù¤À¤¹¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¥¹¥ëー¤µ¤ì¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë»î¿©¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²£¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿°æ¸ý¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£
¡¡¡Ø°æ¸ý¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è～¡Ù¡¢¡Ø¥¯¥Ã¥ー¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡©¡Ù¡¢¡Ø¤¼¤ÒÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢¼¡Âè¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ç¤Ï¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥°¥ë¥á¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾Ò²ð¤â¹Ô¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÌ¥ÎÏ¤òPR¡£»öÁ°¤ËSNS¤Ç¹ðÃÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Å¹Æâ¤Ë¤Ï²ÏËÜ¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½ªÎ»¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¼Â¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡£¤½¤ì¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¬»³»Å»ö¤ÎºÝ¤Ë±Ø¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡¢²¬»³½Ð¿È¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¡Ö²¬»³¤ÎÌ£¤À¤è¡ª¡×¤È¤·¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÁ´ÉôÂ·¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ù¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£»³ÄÁ¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤ä¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤¦¤É¤ó¤Î¤¿¤ì¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¥íー¥ë¤Ê¤É¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²ÏËÜ¤µ¤ó¡£¡Ø¤³¤³¤ËÁ´Éô¤¢¤Ã¤Æ¡ÄµÕ¤ËÁ´Éô¤½¤í¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ²¬»³¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÃÖ¤±¤ë¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÒÉß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤ËÍú¤¤¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÍèÅ¹µÒ¤Ë²¬»³¸©»ºÉÊ¤ä¥Ç¥Ë¥à´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜPR¤·¡¢Âç»È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ø²¬»³¿·¶¶¥Ç¥Ë¥à¥¹¥È¥êー¥È¡Ùµ¼ÔÈ¯É½²ñ¡¡³µÍ×
Æü»þ¡¡¡¡¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë10»þ00Ê¬～11»þ30Ê¬
¾ì½ê¡¡¡¡¡§¤È¤Ã¤È¤ê¡¦¤ª¤«¤ä¤Þ¿·¶¶´Û¡¡2³¬¡¡ºÅ»ö¥¹¥Úー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶°ìÃúÌÜ11ÈÖ7¹æ¿·¶¶¥»¥ó¥¿ー¥×¥ì¥¤¥¹¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡¡¡§²¬»³¸©ÃÎ»ö¡¡°Ë¸¶ÌÚ Î´ÂÀ¡Ê¤¤¤Ð¤é¤®¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¡Ë
¥²¥¹¥È¡¡¡§¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¡²ÏËÜ ÂÀ¤µ¤ó¡Ê¤³¤¦¤â¤È¡¦¤Õ¤È¤·¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÁêÊý¤Î°æ¸ý ¹ÀÇ·¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¤¿¤á·çÀÊ
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§
£±. ¼çºÅ¼Ô°§»¢
£². ¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É ²ÏËÜ¤µ¤óÅÐ¾ì
£³.¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×°Ñ¾ü¾õ¸òÉÕ¼°
£´. ¥Ç¥Ë¥à¤ÎÁáÃåÂØ¤¨¡¿²¬»³¥Ç¥Ë¥à¤Î¾Ò²ð
£µ.¡Ö¿·¶¶²¬»³¥Ç¥Ë¥à¥¹¥È¥êー¥È¡×¤Î¾Ò²ð¡¿ÅíÂÀÏºÁü ½üËë
£¶. ¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
£·. ¼Áµ¿±þÅú
£¸. ²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¤Ã¤È¤ê¡¦¤ª¤«¤ä¤Þ¿·¶¶´Û1³¬¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÂÎ¸³