《11/18 特別開催》株式会社プレジデント社×株式会社デジタル・ナレッジ「最新eラーニングトレンドと成功事例」セミナー

株式会社デジタル・ナレッジ

日本初のeラーニング専門ソリューション企業 株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明 以下、デジタル・ナレッジ）は、No.1ビジネスメディアである 株式会社プレジデント社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木勝彦 以下、プレジデント社）と、初共催となる「2026年、管理職や若手社員をどう鍛える？ 最新eラーニングトレンドと成功事例」を開催します。

特別開催！株式会社プレジデント社×株式会社デジタル・ナレッジ 共催セミナー「2026年、管理職や若手社員をどう鍛える？ 最新eラーニングトレンドと成功事例」詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/44274/

＜こんな方におすすめ＞

・学習意欲・eラーニング受講率の低さにお悩みの方

・人材育成コンテンツの形骸化・陳腐化にお悩みの方

・経営戦略と人材教育の連動性にお悩みの方

AIの急速な進化と「2026年問題」が迫る中、これからの管理職・若手育成のあり方に悩んでいませんか？

「ベテランの暗黙知が継承されない」「従来の研修が実務に活きない」といった課題は深刻です。

本セミナーでは、この二大課題を解決するため、それぞれのプロフェッショナルが初めてタッグを組みます。

「社内の知の継承」を最適化するeラーニングのパイオニア、デジタル・ナレッジ。

「社外の知」の最前線を熟知するNo.1ビジネスメディア、プレジデント社です。

デジタル・ナレッジからは、「社内独自知識」の習得を最大化する最新eラーニング事情を、トヨタ自動車様、松屋フーズ様といったトップ企業の成功事例と共に解説します。

プレジデント社からは、メディアの編集力を結集した新研修サービス「PRESIDENT On Demand 学び放題」(https://president.jp/pts/pod/)をご紹介。

新設された「質問力向上研修」「新任管理職研修」など30コースについて、編集者自らが今の時代に必要なコンテンツの形を語ります。

さらに、本セミナー限定で、現場リーダー達の「生の声」を拾い上げた最新調査の結果も初公開します。貴社の人材育成のヒントをぜひお持ち帰りください。

プログラム

開催概要

講師

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1327_1_12e5ca4663b2f53dda6670ba9fd43406.jpg?v=202510240157 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1327_2_c0644e013b5385491d75c1d8b60148ca.jpg?v=202510240157 ]石塚 明夫 氏

株式会社プレジデント社

編集本部長室 プロデューサー

石塚 明夫 氏

はが 弘明

株式会社デジタル・ナレッジ

代表取締役社長

はが 弘明

参加特典

講演終了後、参加証のデジタルバッジをデジタル・ナレッジの「Knowledge Deliver Skill＋」(https://www.digital-knowledge.co.jp/product/skill-plus/)よりプレゼントいたします。

◆株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。

これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

