国際的デザインアワード「NY Architectural Design Awards」において、中央グリーン開発株式会社の3作品が銀賞を受賞しました



























ビー・グレイス新柏 柏庭園デザイナー ： 河内 忠夫受賞部門 ： 【銀賞】 Residential Architecture - Affordable Housing 部門【銀賞】 Residential Architecture - Urban Residential Design 部門行き止まり道路に面し、高低差2m超の敷地に建つ3棟の分譲住宅です。独立したエントランスを集約し、自然な交流が生まれる「つながりの踊り場」を創出しました。擁壁・建物・外構を一体で設計し、人と車の動線を分け、地域とのつながりと住民同士のコミュニティ形成を促進するデザインです。■受賞ページ： https://nyarchitectureawards.com/winner-info.php?id=1211