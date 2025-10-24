MCカートリッジの新シリーズ「AT33x」発売、全5モデルを発表































＜AT33xMLB 製品概要＞深く鮮やかに響きわたる音の海。軽快なレスポンスと優れた広帯域再生を誇るフラッグシップモデル10月31日発売予定デュアルムービングコイル(MC)ステレオカートリッジAT33xMLB 希望小売価格 \126,500（税込）製品の詳細はこちら＜特長＞■高セパレーション、ワイドレスポンスのデュアルムービングコイル■ボロン無垢テーパーカンチレバーと振動系の軽量化■カンチレバー支持部にステップドパイプ構造を採用■緻密で情報量の多いマイクロリニア針により、長時間安定した音質■新開発のサスペンション機構とゴムダンパーの設計により、音の選択幅を拡張■亜鉛ダイキャスト製カートリッジベースを新規採用■３種の素材を巧みに組み合わせたハイブリッドボディ■コイルにPCOCC(単結晶状高純度無酸素銅)を採用■厚膜の金メッキを採用した高音質ターミナルピン■磁気エネルギーを高めたネオジウムマグネットとパーメンジュールヨーク■ネジ切り仕様のカートリッジ取り付け穴を実装■職人の完全な手仕上げによるMade in Japan モデル■環境への配慮を形にした、プラスチックフリーのパッケージ【AT33xMLD 製品概要】深く鮮やかに響きわたる音の海。円熟した表現力と力強さを兼ね備えた無垢マイクロリニア針モデル10月31日発売予定デュアルムービングコイル(MC)ステレオカートリッジAT33xMLD 希望小売価格 \110,000（税込）製品の詳細はこちらhttps://www.audio-technica.co.jp/product/AT33xMLD＜特長＞■高セパレーション、ワイドレスポンスのデュアルムービングコイル■高硬度ジュラルミンテーパーパイプカンチレバー■緻密で情報量の多いマイクロリニア針により、長時間安定した音質■新開発のサスペンション機構とゴムダンパーの設計により、音の選択幅を拡張■亜鉛ダイキャスト製カートリッジベースを新規採用■３種の素材を巧みに組み合わせたハイブリッドボディ■コイルにPCOCC(単結晶状高純度無酸素銅)を採用■厚膜の金メッキを採用した高音質ターミナルピン■ネジ切り仕様のカートリッジ取り付け穴を実装■職人の完全な手仕上げによるMade in Japan モデル■環境への配慮を形にした、プラスチックフリーのパッケージ【AT33xEN 製品概要】深く鮮やかに響きわたる音の海。豊かな音場と安定した再生を両立する無垢楕円針モデル10月31日発売予定デュアルムービングコイル(MC)ステレオカートリッジAT33xEN 希望小売価格 \93,500（税込）製品の詳細はこちらhttps://www.audio-technica.co.jp/product/AT33xEN＜特長＞■高セパレーション、ワイドレスポンスのデュアルムービングコイル■高硬度ジュラルミンテーパーパイプカンチレバー■音の歪みが少なく軽量な無垢楕円針■新開発のサスペンション機構とゴムダンパーの設計により、音の選択幅を拡張■亜鉛ダイキャスト製カートリッジベースを新規採用■３種の素材を巧みに組み合わせたハイブリッドボディ■コイルにPCOCC(単結晶状高純度無酸素銅)を採用■厚膜の金メッキを採用した高音質ターミナルピン■磁気エネルギーを高めたネオジウムマグネットとパーメンジュールヨーク■ネジ切り仕様のカートリッジ取り付け穴を実装■職人の完全な手仕上げによるMade in Japan モデル■環境への配慮を形にした、プラスチックフリーのパッケージ【AT33xMONO/I 製品概要】深く鮮やかに響きわたる音の海。モノラルレコードの魅力を余さず伝える高性能モデル10月31日発売予定デュアルムービングコイル(MC)モノラルカートリッジAT33xMONO/I 希望小売価格 \88,000（税込）製品の詳細はこちらhttps://www.audio-technica.co.jp/product/AT33xMONO1＜特長＞■水平信号のみを発電するTRUE MONOカートリッジ構造■高硬度ジュラルミンパイプカンチレバー■モノラル再生に最適な無垢丸針■新開発のサスペンション機構とゴムダンパーの設計により、音の選択幅を拡張■亜鉛ダイキャスト製カートリッジベースを新規採用■３種の素材を巧みに組み合わせたハイブリッドボディ■コイルにPCOCC(単結晶状高純度無酸素銅)を採用■厚膜の金メッキを採用した高音質ターミナルピン■磁気エネルギーを高めたネオジウムマグネットとパーメンジュールヨーク■ネジ切り仕様のカートリッジ取り付け穴を実装■職人の完全な手仕上げによるMade in Japan モデル■環境への配慮を形にした、プラスチックフリーのパッケージ【AT33x MONO/II 製品概要】深く鮮やかに響きわたる音の海。音のぬくもりに包まれるモノラル専用モデル10月31日発売予定デュアルムービングコイル(MC)モノラルカートリッジAT33x MONO/II 希望小売価格 \55,000（税込）製品の詳細はこちらhttps://www.audio-technica.co.jp/product/AT33xMONO2＜特長＞■水平信号のみを発電するTRUE MONOカートリッジ構造■高硬度ジュラルミンパイプカンチレバー■モノラル再生に最適な無垢丸針■サマリウムコバルトマグネットと純鉄ヨーク■新開発のサスペンション機構とゴムダンパーの設計により、音の選択幅を拡張■亜鉛ダイキャスト製カートリッジベースを新規採用■３種の素材を巧みに組み合わせたハイブリッドボディ■コイルにPCOCC(単結晶状高純度無酸素銅)を採用■厚膜の金メッキを採用した高音質ターミナルピン■新開発のモノラルMC専用磁気回路を搭載■ネジ切り仕様のカートリッジ取り付け穴を実装■職人の完全な手仕上げによるMade in Japan モデル■環境への配慮を形にした、プラスチックフリーのパッケージ