世界の自転車市場は拡大に向けて準備を進めており、2033年までに1563億ドルに倍増する見込み
世界の自転車市場はダイナミックな変化を目の当たりにすることになりそうです。2024年の788億米ドルから2033年には1,563億米ドルへと急成長し、2025年から2033年の予測期間中に7.9%という力強い年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。
この急成長は、世界の交通手段の嗜好、環境意識、健康志向、そして都市交通ソリューションにおける変革の時代を象徴しています。かつては基本的な交通手段であった自転車は、持続可能な都市生活、フィットネス、そしてイノベーションの象徴へと進化しました。
都市化と環境意識が市場の勢いを牽引
世界の自転車市場の成長は、社会経済的要因と環境的要因の融合によって推進されています。都市部が渋滞や大気汚染に悩まされる中、自転車は自動車に代わる低コストで環境に優しい移動手段として台頭しています。グリーン交通を推進する政府の取り組みに加え、自転車専用レーン、シェアサイクルプログラム、駐輪場といった自転車インフラへの投資増加も、自転車の普及を一層促進しています。
さらに、環境持続可能性に対する消費者意識の高まりと二酸化炭素排出量削減への意欲は、文化的な変化をもたらしています。コペンハーゲン、アムステルダム、東京、ポートランドといった都市は、既に自転車中心の都市計画の実現可能性を実証しています。
Eバイクとスマートバイクがイノベーションを牽引
市場で最も急速に成長しているセグメントは、電動自転車（Eバイク）です。Eバイクは、ペダルアシスト機能、長距離走行、そして統合型スマートテクノロジーを提供することで、通勤スタイルを変革しています。その利便性とリチウムイオン電池技術の進歩が相まって、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、北米全体でEバイクの販売が大幅に増加しています。
ハイテクに精通した消費者は、GPS追跡機能、盗難防止システム、健康モニタリング機能を備えた自転車も求めています。このイノベーションのトレンドは、高齢者、通勤者、そしてカジュアルライダーなど、新しい層へと市場を拡大しています。
フィットネストレンドがレクリエーション用自転車の売上を牽引
自転車は実用性を超えて、フィットネスやレクリエーションに欠かせないツールとしてますます認識されています。世界的なウェルネス産業の活況を受け、消費者は低負荷の心血管運動としてサイクリングに注目しています。この傾向は、公衆衛生キャンペーンやフィットネス重視の消費者製品によって健康志向のライフスタイルが支えられている先進国で特に顕著です。
さらに、パンデミック後の屋外での運動へのシフトにより、レクリエーション用自転車の購入が加速し、マウンテンバイク、ロードバイク、ハイブリッドモデルの需要が生まれています。
アジア太平洋地域が自転車市場を牽引
地域的には、高い人口密度、都市化の進展、そして中国、インド、日本といった国々における大手メーカーの存在により、アジア太平洋地域が世界の自転車市場を引き続き支配しています。中国は、確立されたサプライチェーンと費用対効果の高い製造インフラを備え、依然として自転車生産の世界的拠点となっています。
ヨーロッパは、厳格な排出規制、グリーンモビリティ政策、そしてサイクリングツーリズムの人気に支えられ、依然として堅調な二次市場となっています。一方、北米では、スマートシティ構想やマイクロモビリティのトレンドを背景に、都市部でのサイクリングへの関心が再び高まっています。
