ヤマハ発動機とヤマハの協働による、親子で楽しめる体験型イベント『PLAY FOREST～乗って、奏でて、森とあそぼう～』を開催
ヤマハ発動機株式会社（以下、当社）は、ヤマハ株式会社と協働し、11月22日（土）・23日（日）の2日間、横浜シンフォステージ（神奈川県横浜市）にて、森林保全をテーマにした親子で楽しめる体験型イベント『PLAY FOREST～乗って、奏でて、森とあそぼう～』を開催します。
当社は、地球環境との調和に配慮した取り組みを進めています。その一環として、森林で楽しめる四輪バギーや電動アシスト付マウンテンバイクの普及を通じて、自然の魅力への関心を高めるとともに、森林の価値を可視化する森林デジタル化サービスRINTOを提供し、林業の効率化や森林保全に貢献しています。
またヤマハ株式会社は、「世界中の人々のこころ豊かなくらし」の実現を目指し、持続可能な社会の構築に向けた施策を推進しています。この方針に基づき、楽器製造に欠かせない希少木材を未来にわたって守り、サステナブルな森をつくる「おとの森」活動を国内外の各地で展開しています。
本イベントでは、当社の電動アシスト付マウンテンバイクの走行体験、産業用無人ヘリコプター（森林計測サービスに使用）の展示、またヤマハ株式会社の楽器の製造過程で生まれた未利用材を活用した「手づくりカスタネットワークショップ」、アップサイクルで製作したアップサイクリングギターによるミニライブなど多彩なプログラムを展開するほか、両社の森づくりに関する活動をパネル展示で紹介し、楽しみながら森林保全について学べる機会を提供します。
【『PLAY FOREST～乗って、奏でて、森とあそぼう～』概要】
日時：2025年11月22日（土）・23日（日）
屋外イベント11:00～16:00／屋内イベント11:00～17:00
会場：横浜シンフォステージ（神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目1番2号）
主催：ヤマハ株式会社、ヤマハ発動機株式会社
協力：京浜急行電鉄株式会社（同社の社有林「みうらの森林（もり）」の間伐材を活用したコースター作りワークショップを出展します。）
※展示・イベントの時間は変更する場合があります。最新情報はイベントウェブサイトでご確認ください。
イベントウェブサイト
https://retailing.jp.yamaha.com/shop/yokohama-minatomirai/event/detail?id=7659
■四輪バギーに乗って写真を撮ろう
森林走行が可能なモビリティである、アウトドアランドビークル（四輪バギー）とレクリエーショナル・オフハイウェイ・ビークルを展示します。乗車して記念撮影を楽しめます（走行はできません）。
日時：2025年11月22日（土）・23日（日）11:00～16:00
会場：横浜シンフォステージ1階 ゲートプラザ
料金：無料
■マウンテンバイクでパンプトラック走行体験
電動アシスト付マウンテンバイク「YPJ-MT pro」をはじめ、マウンテンバイクに乗ってパンプトラック（凸凹のコブが連続した波状のコース）の走行を体験できます。
日時：2025年11月22日（土）・23日（日）11:00～16:00
会場：横浜シンフォステージ2階 グランモールプラザ
料金：無料
対象：4歳以上
※天候状況により、中止となる場合があります。
■森林計測で活躍する産業用無人ヘリコプター展示
森林計測サービス「RINTO」に用いられる産業用無人ヘリコプターを展示します。計測データから作成したマップも3Dディスプレイでご覧いただけます。
日時：2025年11月22日（土）・23日（日）11:00～17:00
会場：横浜シンフォステージ イーストタワー1階 Yamaha E-Ride Base
料金：無料
■おとの森 カスタネット手作りワークショップ ※要予約・先着順
楽器製造の過程で生じた端材や、材料研究で使用した木材の未利用材を活用し、カスタネットを手づくりします。体験を通して、それぞれの木がもつ特長や個性、楽器と木のつながりについて知ることができます。
日時：2025年11月22日（土）・23日（日）
11:30～12:00／13:30～14:00／14:30～15:00／16:00～16:30
会場：横浜シンフォステージ ウエストタワー2階 オフィスロビー
料金：無料
定員：各回9名
対象：小学生以上
※イベントウェブサイトでご予約ください（先着順）。
■おとの森 楽器のつみきあそび
ピアノや、管楽器、ギターなどの未利用材を使用して作られた、さまざまな形の積み木で遊べます。それぞれが、どの楽器のどの部分か想像しながら楽しめるのも魅力です。
日時：2025年11月22日（土）・23日（日）11:00～16:30
会場：横浜シンフォステージ ウエストタワー2階 オフィスロビー
料金：無料
■アップサイクリングギター LIVE&TALK!
マリンバやピアノの未利用材を活用して製作された3種類の「アップサイクリングギター」による演奏と、アップサイクリングギター開発者による開発秘話を楽しめます。3種類すべての音色が一度に聴ける機会は、今回が初となります。
日時：2025年11月22日（土）・23日（日）
13:00～13:30／15:00～15:30
会場：横浜シンフォステージ ウエストタワー2階 ヤマハミュージック 横浜みなとみらい「ライブ＆カフェ」
料金：無料
出演：内藤翔（ギター・ウクレレ奏者）、松⽥秀⼈（ヤマハ株式会社）
■クラリネットドリッパーで、淹れたて珈琲体験 ※要予約・先着順
クラリネットのベルの未利用材を活用して作られたコーヒードリッパーで、ハンドドリップによるコーヒーの抽出を体験できます。
日時：2025年11月22日（土）・23日（日）11:00～17:00
会場：横浜シンフォステージ ウエストタワー2階 ヤマハミュージック 横浜みなとみらい
料金：630円（税込）
定員：3名／枠 ※体験時間は約15分間
※イベントウェブサイトでご予約ください（先着順）。
■楽器の木から生まれたグッズ展示
ヤマハ社員の自由活動で考案・製作された、さまざまなグッズを初公開します。トランペットのベルを活用したランプシェード、マリンバに使用される木材であるローズウッド製のキャンプデスク、ローズウッドで作られたBluetoothスピーカーなど、楽器の未利用材から生まれたユニークなアイテムを展示します。
日時：2025年11月22日（土）・23日（日）11:00～17:00
会場：横浜シンフォステージ ウエストタワー2階 オフィスロビー
料金：無料
■コースター作りワークショップ（協力：京浜急行電鉄株式会社）
新高島駅エリアにある「京急ミュージアム」を運営する、京浜急行電鉄株式会社によるワークショップです。同社が三浦半島に保有する「みうらの森林（もり）」の間伐材で、自分だけのオリジナルコースターを作ります。
日時：2025年11月22日（土）・23日（日）11:00～17:00
会場：横浜シンフォステージ ウエストタワー2階 オフィスロビー
料金：無料
■スタンプラリー＆プレゼント
イベント内を巡るスタンプラリーを開催します。5つのスポットのスタンプを集めた方に、タンブラーやコースター、ボールペンなど、各社オリジナルの景品の中から1点プレゼントします。
日時：2025年11月22日（土）・23日（日）11:00～17:00
※景品引き換えは、横浜シンフォステージ ウエストタワー2階 オフィスロビーでおこないます。
※景品はお一人様１点限りです。景品が無くなり次第、プレゼントは終了となります。
本件に関するお問合わせ先
Yamaha E-Ride Base
045-228-8760
夏期（3月～11月）10:00～18:00
冬期（12月～2月）10:00～17:00
休館日 毎週火曜／第1・第3月曜
※第1・第3月曜が祝日の場合はその週の水曜が休館となります
