ゴールデンコンセプトから、新作iPhone17ケースが登場。iPhone17シリーズの最新カラーを、クロコダイルとフルグレインレザーで上品に表現した新作コレクション。
スウェーデン発のラグジュアリーブランド「GOLDEN CONCEPT」から、iPhone 17 に対応した新作コレクション「MAGNETIC SIEHLD LEATHER EDITION」が登場。
本コレクションでは、iPhone 17 シリーズの最新カラー「ディープブルー」と「コズミックオレンジ」を、クロコダイル型押しレザーとフルグレインレザーで上品に表現しています。
ゴールデンコンセプト日本公式サイト（ https://goldenconcept.jp/collections/magnetic-shields-17 ）およびゴールデンコンセプト表参道店にて販売を開始しました。
MAGNETIC SIEHLD
精密に設計されたマグネティックシールドは、その薄さが最大の特徴。iPhoneのスリムなフォルムを損なわず際立たせると同時に、存在感を高めます。ケースはiPhoneのボディカラーになじむよう丁寧にカラーリングされ、まるで一体になったかのような美しい仕上がりを実現しています。
カラーと素材はそれぞれ異なり、「ミッドナイトブルー」はクロコダイル型押しレザー、オレンジはフルグレインレザーを使用。それぞれ奥行きのある質感が、モダンでミニマルなシルエットに独自の個性を添えます。
フレームはアルミニウムの塊から精密に削り出し、アルマイト仕上げを施しました。レザーのインレイとカラーは丁寧に調和させ、素材の質感と構造がシームレスに融合するデザインに。さらに「GCロゴ」を控えめに刻み込み、さりげなくブランドの品格を感じさせます。
本コレクションは MagSafe対応 により、スムーズな装着と高速ワイヤレス充電が可能。日常の使用においても、上質な素材と精巧なデザインがラグジュアリーな体験を提供します。
Magnetic Shield - Full-Grain Leather - Orange \33,000円（税込）
コレクション：Magnetic Shield - Full-Grain Leather - Orange
販売価格：33,000円（税込）
互換性：iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max（MagSafe対応）
素材：フルグレインイタリアンレザー、アルミニウムフレーム（アルマイト仕上げ）
ケースサイズ
iPhone 17 Pro：155 × 76 × 12 mm
iPhone 17 Pro Max：169 × 83 × 12 mm
重量
iPhone 17 Pro：37.9 g
iPhone 17 Pro Max：44.6 g
コレクション：Magnetic Shield - Croco Embossed - Midnight Blue \33,000円（税込）
コレクション：Magnetic Shield - Croco Embossed - Midnight Blue
販売価格：33,000円（税込）
互換性：iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max（MagSafe対応）
素材：クロコ型押しレザー、アルミニウムフレーム（アルマイト仕上げ）
ケースサイズ
iPhone 17 Pro：155 × 76 × 12 mm
iPhone 17 Pro Max：169 × 83 × 12 mm
重量
iPhone 17 Pro：37.9 g
iPhone 17 Pro Max：44.6 g
販売店舗
ゴールデンコンセプト 表参道店
東京都港区北青山3-5-19 1F
03-6427-4368(#)
GOLDEN CONCEPT 大丸梅田店
大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 8階
営業時間 : 10:00 - 20:00
050-5785-1216(#)
定休日：なし（年末年始を除く）
ゴールデンコンセプト日本公式サイト
https://goldenconcept.jp/collections/apple-watch-se
GOLDEN CONCEPT(ゴールデン コンセプト)について
2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。
公式HP：https://goldenconcept.jp
インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/GoldenConcept/
（日本）https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/