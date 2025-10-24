【無料セミナー／11月27日(木)開催】営業・経営層必見！秋商戦で成果を生む！“名刺交換で終わらせない”決裁者交流会の成功メソッドを公開！！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2025年11月27日(木)20:00～長期的なビジネス機会の創出が可能になる交流会の立ち振る舞いについて、オンラインセミナーを開催すると発表した。

2025年11月27日(木)20:00～決済者交流会で成功するための戦略的アプローチ

【11月27日(木)20:00-20:30】決済者交流会で成功するための戦略的アプローチ / 井上裕介(KOBUSHI MARKETING代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4618966/view

秋の商戦期に最適な「決済者交流会」の戦略ノウハウを公開

秋は新規案件や来期の計画が本格化するシーズン。経営者や事業責任者にとって、意思決定権を持つ同士でつながれる「決済者交流会」の価値は年々高まっています。本セミナーでは、交流会を「売り込みの場」ではなく「投資する相手を見極める場」として活用する戦略的思考を解説。幹事との関係性構築やSNSでの継続的な接点づくり、そして一対一の深い対話を通じた人脈形成術まで、実践的なアプローチを30分で凝縮してお届けします。さらに、継続的な参加や自ら主催することで影響力を高め、交流会を「持続可能なビジネス基盤」へと変える方法も紹介。人脈が“数”ではなく“質”で問われる今、経営の武器となるネットワーク戦略を学べる機会です。秋の商戦期に向けて新たな一歩を踏み出したい経営者に最適のセミナーとなります。

開催詳細

日時

2025年11月27日(木)20:00～20:30

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/4618966/view

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

