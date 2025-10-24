こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄グループ 「建設技術展2025近畿」に出展
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、日本製鉄グループ７社（日本製鉄、日鉄エンジニアリング(株)、日鉄ケミカル＆マテリアル(株)、日鉄建材(株)、日鉄鋼板(株)、ジオスター(株)、日鉄テクノロジー(株)）にて10 月30 日(木)、31 日(金)の２日間、インテックス大阪で開催される「建設技術展2025近畿」（日刊建設工業新聞社、(一社)近畿建設協会主催）に出展します。
日本製鉄は、「日本製鉄カーボンニュートラルビジョン2050」を掲げ、経営上の最重要課題としてCO2 排出量削減に取り組んでいます。本技術展においては、当社の2050年カーボンニュートラルの実現にむけた取り組みを紹介し、「NSCarbolex®」が提供する2つの価値（NSCarbolex® Neutral、NSCarbolex® Solution）をご紹介します。
また、政府の2026年度から５か年実施の「国土強靱化実施中期計画」を推進に資するグループ各社の製品、工法、さらには「鋼材×利用技術」パッケージの建設ソリューションブランド「ProStruct®」もご紹介し、防災・減災、省力化・省人化、カーボンニュートラルの観点から皆様の生活・ビジネスを支えてまいります。
日本製鉄は、常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、国連で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs）にも合致した活動（「産業と技術革新の基盤をつくろう」「住み続けられるまちづくりを」）を通じて、これからも社会の発展に貢献していきます。
■「建設技術展2025近畿」ホームページ
（https://www.kengi-kinki.jp/kengi2025/top.html）
■NSCarbolex 社会全体のCO2 排出量削減に貢献する製品・ソリューション技術
（https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/）
■建設ソリューションブランド「ProStruct」
（https://www.nipponsteel.com/product/prostruct/）
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
【日本製鉄グループの展示イメージ】
以 上
