【（一財）沖縄美ら島財団】令和７年度名桜大学シリーズ公開講座

一般財団法人 沖縄美ら島財団

沖縄美ら島財団では、令和７年度名桜大学公開講座（シリーズ講座）において、「沖縄の歴史文化」「沖縄の動物」「沖縄の植物」「沖縄の博物館」の4つのカテゴリーで、研究者による分かりやすい解説を実施いたします。

一般からの参加も可能な公開講座となっておりますので、お気軽にご参加ください。

場 所： 名桜大学北部生涯学習推進センター（名護市為又1220-146）

定 員：50名程度（定員に達し次第締め切り）

受 講 料 ：無料

申込方法：以下のURLからご確認ください。

https://www2.meio-u.ac.jp/ext-center/list3.html

【沖縄の歴史文化】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/134_1_6967a2abf15ef67956f786a55dad6094.jpg?v=202510241158 ]【沖縄の動物】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/134_2_958ef4b56268bacbbc9bc06761229c42.jpg?v=202510241158 ]【沖縄の植物】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/134_3_6dfea17ba028eee8029c0c790f143b72.jpg?v=202510241158 ]【沖縄の博物館】開催概要[表4: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/134_4_6b8064ad2ecfeafc8664005fd43b393e.jpg?v=202510241158 ]