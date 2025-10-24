OEM・PB事業拡大に伴い、物流拠点を4倍規模に大幅増床 -新座市に新物流センターを開設

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸 啓明、株式会社オークファン100％子会社）では、OEM事業およびPB（プライベートブランド）事業「APLAB（エーピーラボ）」「KACHIKA（カチカ）」の拡大に伴い、埼玉県新座市で新たな物流拠点の稼働を開始しました。

開設した倉庫について

所在地 ：埼玉県新座市「S・LOGI新座WEST」C区画

契約面積：2,409坪 ※倉庫・バース・事務所すべて含む

稼働開始：2025年10月～

開設の背景と今後の展望

株式会社SynaBizは、OEM事業およびPB（プライベートブランド）事業の拡大に伴い、埼玉県新座市に新たな物流拠点を確保しました。本拠点は、これまで活用していた埼玉県三芳町の倉庫（計612坪・敷地面積2,300平方メートル ）と比較して約4倍の規模となり、今後の事業拡大を見据えた大幅な増床となります。

OEM/PB事業本格化以降、入出荷件数の急増により、保管スペースと出荷体制の拡充が喫緊の課題となっていました。これを受け、新座市の新拠点では、入荷・検品・保管・出荷までの各工程を一元的に管理する体制を構築し、物流オペレーションの効率化と在庫管理精度の向上を実現します。

また、今後の取扱商材の増加や取引先の多様化にも柔軟に対応できるよう、十分な保管能力と拡張性を備えた運用設計としています。

SynaBizでは本物流拠点を、事業成長を支える中核インフラとして位置づけ、安定的かつ高品質な商品供給体制の強化を進めてまいります。

■OEMに関するお問い合わせ先

（Mail）contact_oem@synabiz.com

■日用品ブランド「AP LAB」ショップページ

https://www.amazon.co.jp/stores/AppriciateProductLAB/page/2680004F-2223-4CB2-B559-219511CED0F0

■ファッションブランド「KACHIKA」ショップページ：

https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A3E5NVDJYJUTJD(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A3E5NVDJYJUTJD)

オークファングループについて

オークファングループは、社会の様々な「RE」を統合した唯一無二の流通インフラを構築する「RE-INFRA COMPANY」として、国内で300兆円規模、海外を含めると数千兆円規模と推定されるBtoB取引市場において、新たな仕組みやサービスの創出に取り組んでおります。

特に、巨大なポテンシャルを持つ海外市場を重要な戦略エリアと位置づけ、グローバルな視点での事業展開を加速させています。中国をはじめとする商品供給力を強みに、ライブコマース事業にも取り組んでいます。

オークファングループは、国内外における事業基盤をさらに強化し、BtoB取引市場のリーディングカンパニーを目指してまいります。

【海外BtoBへの展開】

会社概要

会社名 ： 株式会社SynaBiz

代表者 ： 代表取締役 石丸 啓明

設立 ： 2015年7月

資本金 ： 2,500万円 ※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資

所在地 ： 〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

コーポレートサイト：https://synabiz.co.jp/