専門家向け情報・ソフトウェア・サービスのグローバルリーダーであるウォルターズ・クルワーは、CCH® Tagetik Japan inTouch25 カンファレンスにおける日本パートナーアワード授賞式にて、2025年CCH Tagetik Japan Partner Awardsの受賞企業を発表しました。

ウォルターズ・クルワーは過去8年間、日本市場におけるCCH Tagetikインテリジェントプラットフォームの存在感を着実に拡大してきました。その成長を支えてきたのが、強固な国内パートナーネットワークです。各社の専門的知見は、同プラットフォームの利点を広めるとともに、スムーズな導入を実現し、顧客企業の成功に大きく寄与してきました。

ウォルターズ・クルワー CCH Tagetik 日本法人 マネージングディレクター 箕輪 久美子は次のように述べています。

「CCH Tagetikインテリジェントプラットフォームの日本での普及に重要な役割を果たしていただいているパートナー各社に、心より感謝申し上げます。AIを搭載した当社ソリューションの価値を最大限に引き出すために不可欠な技術力とプロジェクトマネジメント力を発揮いただき、経営管理部門のデジタル変革を力強く後押ししてくださっています。」

2025年 CCH Tagetik Japan Partner Awards 受賞企業

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社が2025 パートナー・オブ・ザ・イヤーを受賞。

CCH Tagetikの日本市場において、数多くの案件創出と獲得、導入プロジェクトを成功に導き、あらゆる面で卓越した成果を実現しました。これらの取り組みにより顧客から高い信頼を獲得し、CCH Tagetikビジネスの拡大に大きく貢献した点が高く評価されました。

株式会社アバントが2025 トップ・パフォーミング・リセラーを受賞。

CCH Tagetikのライセンス販売において圧倒的な成果を収め、日本におけるビジネス拡大を力強く牽引。さらに販売にとどまらず、大規模プロジェクトを着実に推進し、その実行力と実績が高く評価されました。

アクセンチュア株式会社が2025 ブレークスルー・パートナー・オブ・ザ・イヤーを受賞。

CCH Tagetik認定エンジニアの育成に大規模な投資を行い、豊富な人的リソースを活用して数々の複雑なプロジェクトを成功に導くとともに、グローバル規模での案件推進にも貢献。その先進性と実行力が評価されました。

株式会社電通総研が2025 ベスト・コンピテンス・パートナーを受賞。





特に難易度の高い大規模プロジェクトにおいて、卓越したプロジェクトマネジメント能力を発揮。日本国内で複数のCCH Tagetik導入を確実に成功させた実績が認められ、技術力と遂行力において高い評価を獲得しました。

PwCコンサルティング合同会社が2025 アウトスタンディング・ニュー・パートナー・アワードを受賞。

オフィシャルパートナーとしての参画から短期間で、新規顧客獲得やビジネス拡大に大きく貢献。さらに業界特化型テンプレートの開発など、革新的な取り組みにより市場展開を力強く推進し、その躍進ぶりが高く評価されました。

株式会社ホープスが2025 エマージング・パートナー・アワードを受賞。

戦略的にCCH Tagetik技術者の育成に取り組み、パートナー企業との協業を通じて多数の導入プロジェクトに貢献すると同時に、社内での知見共有と人材育成を推進。成長著しい新進気鋭のパートナーとして、その存在感が高く評価されました。

ウォルターズ・クルワーについて

ウォルターズ・クルワー（EURONEXT: WKL）は、医療、税務・会計、ガバナンス、リスク管理とコンプライアンス、法務・規制、経営管理・ESGの各分野における専門情報、ソフトウェアソリューションとサービスのグローバルリーダーです。深い専門知識とテクノロジー・サービスを組み合わせた専門的ソリューションを提供することで、お客様が日々重要な意思決定を行えるように支援しています。

ウォルターズ・クルワーは、2024年に59億ユーロの年間売上高を計上しました。同グループは180カ国以上の顧客にサービスを提供し、40カ国以上で事業を展開、全世界で約2万1600人を雇用しています。本社はオランダのアルフェン・アン・デン・レインにあります。

詳細はWebサイトやSNSから入手ください。

CCH Tagetik詳細：https://www.wolterskluwer.com/ja-jp/solutions/cch-tagetik

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/tagetik-japan/