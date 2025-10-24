【フジテレビ】FODにて韓国BLドラマ２作品を独占配信決定！『マイ・シークレット・ヴァンパイア』『ビヒョン伝～トッケビの主人～』

株式会社フジテレビジョン血に飢えた４人のヴァンパイアと純粋な人間の青年が一つ屋根の下で同居 互いのためにすべてを捧げる、本当の“恋愛マスター”たちによるファンタジーBL『マイ・シークレット・ヴァンパイア』10月28日（火）０時より独占配信スタートhttps://fod.fujitv.co.jp/title/00z5 （配信ページ）

夢を追って上京してきた純真無垢な人間・クムボクと、１人の人間を巡って執着する色気あふれる３人の妖怪たちとの新感覚ホラーBL『ビヒョン伝～トッケビの主人～』10月31日（金）０時より独占配信スタートhttps://fod.fujitv.co.jp/title/10dp （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、韓国BLドラマ『マイ・シークレット・ヴァンパイア』を10月28日（火）０時より、『ビヒョン伝～トッケビの主人～』を10月31日（金）０時より独占配信することが決定しました。

『マイ・シークレット・ヴァンパイア』（C）2025 DREAM ENGINE STUDIO Inc. All Rights Reserved.

『マイ・シークレット・ヴァンパイア』は、韓国の人気ウェブ漫画『ルームシェアしたら、全員吸血鬼だった』が原作のＢＬドラマで、人間の血に飢えた個性豊かなヴァンパイアたちと、上京してきた純朴青年がひとつ屋根の下で同居するファンタジーラブストーリーです。

人間の青年ハン・ドンハを演じるのは温かい笑顔が印象的なパク・ドンジュ。インドア派だがみんなの兄貴的存在であるイ・ジュウォンを『私のパートナーは悪魔』のユ・シンが演じています。ジュウォンのよき理解者で社交的なカン・ソンジェを演じるのは『マッチプレイ』のイ・テヒョン。弟的ポジションのチョン・ギュミンとチャ・ウンホを、UP10TIONのイ・ドンヨルとスタイル抜群の癒やし系俳優イ・ジュヨンがそれぞれ演じています。シェアハウスを舞台に繰り広げられるイケメン５人の愉快な同居と友情、ヴァンパイアと人間の異種恋愛が見どころです。

【『マイ・シークレット・ヴァンパイア』あらすじ】

大学入学のために上京してきたハン・ドンハは、入学までの１カ月間シェアハウスに入居することに。しかし、なんと同居人たちは全員本性を隠したヴァンパイアだった！人間の血に興味津々のチャ・ウンホとチョン・ギュミンは初日からドンハに親しげに話しかけ、質問攻めにする。一方、彼らの兄貴分でドンハと道端で初対面を果たしたイ・ジュウォンは、ドンハにあれこれと注文をつけてくる。ジュウォンはどうやらドンハと距離を取りたがっているようだが…。やがて、突如現れた自由奔放なカン・ソンジェも加わり、ヴァンパイアたちとの共同生活が始まる。ヴァンパイアと人間の恋は成立するのか、友情と駆け引きが渦巻くその先に待っているのは…？

◇ 『マイ・シークレット・ヴァンパイア』概要

■タイトル：『マイ・シークレット・ヴァンパイア』（全８話）

■配 信：10月28日（火）０時～独占配信開始 以降、毎週火曜日４話ずつ新エピソード配信

■出 演：ユ・シン／パク・ドンジュ／イ・テヒョン／イ・ドンヨル／イ・ジュヨン

■原 作：ウェブ漫画『ルームシェアしたら、全員吸血鬼だった』

■スタッフ：監督：パク・ジス

脚本：アルン

プロデューサー：チョ・ウンヨン／イ・ダヘ

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/00z5 （配信ページ）

『ビヒョン伝～トッケビの主人～』（C）2025 WeFab Co., Ltd. All rights reserved.

『ビヒョン伝～トッケビの主人～』は、BLファンにはなじみ深い、現代を舞台にした“東洋ファンタジー”。非現実的なファンタジーの世界観、魅力的なキャラクター設定、ときめきシーンなど、韓国ドラマの人気要素が余すことなく詰まった作品です。

本作で企画・監督を手がけたのは、『愛の不時着』など数々の大ヒットドラマで編集を担当したパク・ジユン。卓越したセンスで、スリリングかつ感覚的な映像美を作り上げています。音楽を担当しているのは、東方神起や少女時代などのアルバムにも参加してきた作曲家ミン・ハレルヤ。物語やキャラクターの感情にそっと寄り添う音楽が、作品の世界観をより一層引き立てます。さらに、出演キャストの全員が高身長イケメンという圧巻のビジュアルで、新人でありながら、高い演技力で作品に華を添えます。コメディータッチでありながら、思わずゾッとするような面もしっかり描かれている新感覚ホラーBLです。

【『ビヒョン伝～トッケビの主人～』あらすじ】

俳優を夢見てソウルへやってきた純真な青年ハ・グムボク。着いて早々トラブルに見舞われ、見知らぬ男にファーストキスまで奪われてしまう。しかし、その男はトッケビの王ビヒョンで、なぜかグムボクからの精気だけは拒否反応なく体に取り込むことができる。それを知ったビヒョンの忠実な護衛武士キルタルは、グムボクを同居させることに。ところが、キルタルに思いを寄せていた九尾の狐ジグィがグムボクとキルタルの関係を疑い、グムボクはジグィとビヒョンの関係を誤解する。はたして、グムボクは無事に夢をかなえられるのか？

１人の人間を巡って執着する３人の妖怪たちと人間クムボクのファンタジーロマンスドラマ！

◇ 『ビヒョン伝～トッケビの主人～』概要

■タイトル：『ビヒョン伝～トッケビの主人～』（全12話）

■配 信：10月31日（金）０時～独占配信開始 以降、毎週金曜日４話ずつ新エピソード配信

■出 演：ファン・ジェウク／イ・チャミン／ナム・テクジュン／カン・チャヌ

■スタッフ：監督：パク・ジユン

脚本：ホ・ソヒ／パク・ジユン

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/10dp （配信ページ）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■URL：https://fod.fujitv.co.jp/