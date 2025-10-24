¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥ê¥ªËÌº½¤ËºÆ½ÐÅ¹ ¡Ø¥¢¥ê¥ªËÌº½Å¹¡Ù 10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ªー¥×¥ó
¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥ê¥ªËÌº½¤ËºÆ½ÐÅ¹ ¡Ø¥¢¥ê¥ªËÌº½Å¹¡Ù 10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ªー¥×¥ó
¡¡WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡×¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ê¥ªËÌº½Å¹¡Ù¤ò2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÅ¹¤ÏÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î½»ÂðÃÏ¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¢¥ê¥ªËÌº½¡×¤Î1³¬¥Õー¥É¥³ー¥ÈÆâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ï2019Ç¯8·î¤ÎÊÄÅ¹°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ê¥ªËÌº½Å¹ ¥¤¥áー¥¸
¡¡¥¢¥ê¥ªËÌº½¤Ï¼þÊÕ¤Ë½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤¬Íè´Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¿Æü¤ÎÍ¼Êý°Ê¹ß¤ÏÄÌ¶Ðµ¢¤ê¤ÎÊý¤Î¤´ÍøÍÑ¤âÂ¿¤¯¡¢Ê¿Æü¡¦½µËö¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÇÆø¤ï¤¦¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Çã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤ÎµÙ·Æ¤ä¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª¿©»ö¡¢³Ø¹»¤äÄÌ¶Ðµ¢¤ê¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³è¥·ー¥ó¤ÎÃæ¤ÇÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÅ¹¤Ï¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îó¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç½é¤á¤Æ¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ç¤â¤´¼«¿È¤Î¥Úー¥¹¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÃíÊ¸ÊýË¡¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤â¤³¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò»È¤¤¡¢ÃíÊ¸²èÌÌ¾å¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Ï2025Ç¯10·î¸½ºß¡¢´ûÂ¸Å¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬60¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î29Æü¤ÎÅöÅ¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î½ÐÅ¹¿ô¤Ï207Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯10·î24Æü¸½ºß¡Ë¡£
¡Ú¥¢¥ê¥ªËÌº½Å¹¡¡Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¢£¥ªー¥×¥ó¡¡¡§¡¡2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£½»½ê¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¢©136-0073
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èËÌº½2ÃúÌÜ17-1 ¥¢¥ê¥ªËÌº½1³¬¥Õー¥É¥³ー¥È
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§¡¡10:00～22:00
¢£ÌÌÀÑ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡44.36㎡¡Ê13.42ÄÚ¡Ë
¢£µÒÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§¡¡¶¦ÍÀÊ
¡ÚÅ¹ÊÞÆÃÄ§¡Û
¡ü¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤ÎÆ³Æþ
¡ü¥»¥ë¥Õ¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ
¡ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ë¥åー¥Üー¥É¤ÎÀßÃÖ
WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥ÊーÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Ð¤äÌý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤Å¹ÊÞ¤Ï°ÂÁ´¤Ç¥¯¥êー¥ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÄãÅê»ñ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿ßË¼¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Å¹ÊÞ³«È¯ËÜÉô ÅÅÏÃ¡§03-6423-6580 (ÂåÉ½)¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü9:00～17:00¡¡FAX¡§03-6423-6581 Email¡§subway_fc@subway.jp
¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Ï1965Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ç¥ëー¥«¤¬17ºÐ¤Î»þ¤ËÂç³Ø¤Ø¿Ê¤à³ØÈñ¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¡ÈÄ®¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á²°¡É¤¬¡¢¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Î1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òºî¤ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¸½ºßÀ¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥§ー¥ó¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1992Ç¯3·î25Æü¤ËÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÇËèÆü¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ä¤¨¤Ó¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶ñºà¤È¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤ÎÌîºÚ¤ò¶´¤ß¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£