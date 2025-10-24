BAGEL & BAGEL は「日本各地の米粉グルメを楽しむ！全国おでかけグルメフェア！」に今年も参画します！
株式会社JFLAホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）の子会社である株式会社アルテゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）が運営する「BAGEL & BAGEL」は、「米・米粉消費拡大推進プロジェクト」の一環として2025年11月１日（土）から実施される「日本各地の米粉グルメを楽しむ！全国おでかけグルメフェア！」に今年も参画します。米粉の風味や特長をいかしたベーグルを販売いたしますので、ぜひ利用ください。
画像はイメージです
米粉70% 268円（税込）
米粉を練り込んだ、もちもち食感の和ベーグル。1個あたり400mgのカルシウムが含まれています。噛めば噛むほど米粉の甘味が感じられて、炊き立てのお米のような香りにお餅のような食感がクセになること間違いなし！ぜひトーストしてお召し上がりください。
【販売期間】2025年11月１日（土）～ 2026年２月28日（土）※なくなり次第終了
【販売店舗】全国のBAGEL & BAGEL
※一部お取り扱いのない店舗もございます。
画像はイメージです
あずき糀甘酒 -米粉70%配合- 289円（税込）
米粉を練り込んだ、もちもち食感の和ベーグル。
糀甘酒のまろやかな甘みと、あずきのやさしい風味がふんわりと広がる、和のスイーツベーグルです。
【販売期間】2025年11月１日（土）～ 2026年２月28日（土）※なくなり次第終了
【販売店舗】全国のBAGEL & BAGEL
※一部お取り扱いのない店舗もございます。
画像はイメージです
黒豆ときなこ -米粉70%配合- 289円（税込）
米粉を練り込んだ、もちもち食感の和ベーグル。
きなこと黒豆を練り込んだ、香ばしい風味が広がる和のスイーツベーグルです。
【販売期間】2025年11月１日（土）～ 2026年２月28日（土）※なくなり次第終了
【販売店舗】全国のBAGEL & BAGEL
※一部お取り扱いのない店舗もございます。
画像はイメージです
米粉を味わうベーグルサンドイッチとスープのセット 1,100円
※一部店舗では売価が異なります。
米粉ベーグルの美味しさを再発見できる和素材をあわせた『米・米粉消費拡大推進プロジェクト』限定サンドイッチと塩糀を使用した優しい味わいのカラダ温まるスープのセットです。
●きんぴら牛蒡と照り焼きチキン 単品759円（税込）
和惣菜「きんぴらごぼう」とふっくらジューシーに焼き上げた照り焼きチキンをあわせました。大葉ときざみ海苔、糸切り唐辛子が和を彩る米粉の美味しさを味わっていただきたい『米・米粉消費拡大推進プロジェクト』限定サンドイッチです。
●12種野菜の塩糀スープ 単品462円（税込）
12種類の野菜の旨みを十分に引き出したブイヨンベースの野菜スープに発酵食品「塩糀」の旨みが引き立つカラダ温まるスープです。
【販売期間】2025年11月１日（土）～ 2026年１月31日（土）
【販売店舗】全国のBAGEL & BAGEL
※一部お取り扱いのない店舗もございます。
BAGEL & BAGELが『米・米粉消費拡大推進プロジェクト』に参加する理由
BAGEL & BAGELのベーグルは『しっとり＆もちもち』にこだわり、日本人の好みにあうベーグルづくりを目指してきました。米粉は小麦粉よりも水分含有量が多くなる性質がある為、米粉を使用する事で『しっとり＆もちもち』した商品を作る事ができました。よりお客様に商品を楽しんでいただけるように更にラインナップを増やしております。
またBAGEL & BAGELを運営する株式会社アルテゴでは、いくつかの社会貢献活動にも取り組んでおります。「地産地消、食料自給率UP」へも貢献したいと考えており、今回の「食糧自給率アップに向けた米粉利用拡大」という趣旨に共感しました。
米粉を使うことで『しっとり＆もちもち』とした美味しいベーグルをお客様へご提供出来る事、食糧自給率や健康等の社会的課題に貢献出来る事に、意義を感じて参加させて頂きました。
「米・米粉消費拡大推進プロジェクト」概要
「米・米粉消費拡大推進プロジェクト」は、農林水産省が行う「米・米粉消費拡大対策事業」の一環として実施されます。本プロジェクトを通して、国際的な人口増加等による食料需要増大、気候変動による生産減少、原材料価格の上昇や円安の影響から、日本の食料安全保障の重要性が改めて見直されていることを受け、食糧の安定供給に向け国内で自給可能な作物である「お米・米粉」の消費拡大を目指しています。
※本プロジェクトは、米・米粉消費拡大推進プロジェクト事務局（(株)ぐるなび等）が担当いたします。
「日本各地の米粉グルメを楽しむ！全国おでかけグルメフェア！」概要
■内容：全国各地の飲食店と連携し、米粉を使ったメニューを提供
■期間：2025年11月１日（土）～2025年11月30日（日）
※参画店舗によって、上記期間内で開始時期、終了時期が変動します。
■参加店舗数：1180店舗以上（2025年10月24日時点）
■URL：https://komeko-times.jp/menufair2025/
※米粉以外の原料（小麦粉など）も使用しております。詳しくは、各店舗へお問合せ下さい。
■BAGEL & BAGELについて
ベーグルは、小麦、水、練り込み素材等のシンプルな材料から出来ています（プレーン）。
北米を主産地とした厳選された小麦を使用していますので、噛むほどに口中に広がるうまみとほのかな甘さのハーモニーが楽しめます。
また、一般的なベーグルはハードタイプですが、BAGEL & BAGELのベーグルは独自の製法でつくられており、その食感は“しっとり＆もちもち”。お子様でも食べやすく、時間が経っても硬くなりにくいのが特長です。
BAGEL & BAGEL公式サイト https://bagelbagel.jp/
BAGEL＆BAGEL 公式サイト :
https://bagelbagel.jp/
■株式会社アルテゴについて
本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング
代表取締役社長：檜垣 周作
事業内容：ベーグル、焼き菓子の製造、販売並びにこれらの商品を使用した飲食店舗の直営事業及びFC事業、カフェ、パブ業態の直営事業
店舗数 66 店舗（2025 年 9 月 30 日現在）
（BAGEL & BAGEL 27 店舗、MOMI&TOY'S 31 店舗、CrepesFamilia 4 店舗、他 4 店舗）
URL：https://altego.jp
■株式会社JFLAホールディングスについて
本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング
代表取締役社長：檜垣 周作
事業内容：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営
URL：https://j-fla.com