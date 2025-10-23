国内トップクラスのeスポーツチーム＜DetonatioN FocusMe＞と睡眠サポートスポンサー契約を締結

株式会社ブレインスリープ

株式会社ブレインスリープ(本社：東京都千代田区、代表取締役：廣田 敦、以下「ブレインスリープ」)は、日本のプロeスポーツチームの草分け的存在であり、世界で活躍する国内トップクラスの＜DetonatioN FocusM（以下「DFM」）＞と睡眠サポートスポンサー契約を締結しました。

eスポーツは競技タイトルごとにプレイスタイルや求められるスキルなどが大きく異なるため、プレイヤーが抱える睡眠課題も様々であることが考えられます。＜DFM＞は世界大会への出場経験も豊富で、幅広い競技ジャンルで世界の舞台で活躍しています。ブレインスリープは本スポンサー契約を機に、より多くの競技ジャンルを対象に、それぞれの競技特性に応じた睡眠課題への理解を深め、知見を蓄積しながら、eスポーツ業界全体の睡眠環境改善に貢献してまいります。

■取り組み背景

ブレインスリープは、長時間の練習や不規則な生活リズムにより慢性的な睡眠課題を抱えている方が多いとされるeスポーツ業界において、睡眠課題の可視化をはじめ睡眠課題のサポートを通じたパフォーマンス向上支援に取り組んでいます。

eスポーツは競技ジャンルごとに求められるスキルやプレイスタイルが大きく異なるため、より多くの競技ジャンルをカバーすることで、それぞれの特性に応じた睡眠課題の理解を深めることができると考えています。

＜DFM＞は日本のプロeスポーツチームの草分け的存在であり、MOBA、FPS、TPS、TCG、格闘ゲーム、対戦アクションなど多様な部門で世界トップレベルの実績を持ち、eスポーツ業界の発展・市場拡大に貢献する役割が期待されています。本スポンサー契約によって、より幅広い競技ジャンルのプレイヤーやファンコミュニティへのアプローチが可能となることから、業界特有の睡眠課題を持つeスポーツ業界における睡眠課題の認知拡大と推進し、業界全体のウェルネスにおける成長に貢献してまいります。

■今後の取り組みについて

＜DFM＞所属選手への睡眠サポートに加え、幅広いファン層やプレイヤーコミュニティへの睡眠の重要性の啓蒙を行うことにより、eスポーツ業界全体の睡眠課題改善により一層貢献することを目指します。

1.所属選手の睡眠サポート

・プレイヤーの睡眠状況の可視化と睡眠状況にあわせた睡眠改善プログラムの開発

・睡眠の質向上のためのプロダクト、サービスの提供

2.eスポーツ業界に対する啓蒙活動の強化

・プレイヤーの睡眠課題を通じたファン層やプレイヤーコミュニティへの睡眠の重要性の発信

・DFM所属選手による睡眠啓蒙活動のサポート

■株式会社DetonatioN 代表取締役社長 梅崎 伸幸 コメント

この度、ブレインスリープ様とスポンサー契約を締結できましたことを、心より嬉しく思います。

eスポーツ選手にとって、心身のコンディションを整えることは競技力向上の基盤であり、その中でも「睡眠」は最も重要な要素の一つです。ブレインスリープ様の科学的なアプローチと高品質なプロダクトは、世界の舞台で戦うeスポーツチームを目指す上で、私たちにとって大きな支えとなる存在です。今回の取り組みを通じて、選手たちがより良いパフォーマンスを発揮できる環境を整えるとともに、eスポーツにおける「睡眠とパフォーマンスの関係」を社会に広く発信してまいります。

■株式会社ブレインスリープ 代表取締役社長 廣田 敦 コメント

この度、＜DFM＞に所属する選手の皆様の睡眠をサポートさせていただくスポンサーとして活動を応援させていただくことになり、大変光栄に思っております。より広い競技ジャンルのプレイヤーやファンコミュニティに睡眠の重要性を伝えることで日本のeスポーツ業界全体のパフォーマンス向上とウェルビーイング実現に、より一層貢献できると確信しております。＜DFM＞の選手の皆様が最高のパフォーマンスを発揮し、世界の舞台で輝き続けられるよう、睡眠面から全力でサポートしてまいります。

■DetonatioN FocusMeとは

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。所属人数は40名を超え、常に世界の舞台で勝つことを目標に掲げています。

2015年2月に現在のプロゲーミングチームモデルの基盤となる「プロゲーミング専業・フルタイム制」を確立し、2016年3月にチーム所属外国人選手に対して「アスリートビザ」を取得、2021年10月に League of Legends部門が同ゲームタイトルの世界大会において日本初となるベスト16を取るなど、日本におけるプロeスポーツチームのパイオニアとして注目を集めています。

株式会社ブレインスリープ

【会社概要】

設立 ： 2019年5月

所在地 ：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー26F

代表取締役 ：廣田 敦

ブランドサイト：https://brain-sleep.com/

事業内容 ：ブレインスリープは、睡眠医学に基づいた確かな知見と先進のテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニーです。専門家と連携した睡眠研究、オリジナルプロダクト開発、企業やクリニックへのコンサルティングなど、睡眠に特化したあらゆるソリューションで人や社会の可能性を目覚めさせることを目指します。