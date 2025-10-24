モバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」、泉佐野市内を巡る乗合ジャンボタクシーチケットの取り扱いを開始

レシップホールディングス株式会社

レシップホールディングス株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：杉本 眞）の連結子会社レシップ株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：北野 元昭、以下：レシップ）は、観光・イベント向けモバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」を活用し、2025年10月17日（金）から、大阪府泉佐野市で運行を開始する乗合ジャンボタクシーで利用できるモバイルチケットの取り扱いを開始しました。

本取り組みは、国土交通省が実施する令和７年度「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクトの一環として、泉佐野市／観光・生活・子育て・教育タクシープラットフォーム（事務局：名鉄観光サービス株式会社）が採択された共創モデル実証運行事業です。本事業の運行は、関空エムケイ株式会社が担います。

大阪府泉佐野市は、関西国際空港の玄関口として国際色豊かなまちです。古くからの港町として栄え、歴史ある寺社や伝統のだんじり祭が息づきます。海と山の自然に恵まれ、新鮮な海の幸や泉州タオルなどの特産品も魅力があり、観光・グルメ・文化が調和する活気ある地域です。

乗合ジャンボタクシーを活用する実証実験として、地域住民と観光客の双方が便利に移動できる仕組みを整備します。観光客向けには、中世の街並みが残る「日本遺産」を巡る観光プランを週末に設定し、地域住民向けには、週末の買い物送迎や平日の文化施設への乗合ジャンボタクシー送迎を実施します。「QUICK TRIP Ticket」により、観光と生活の両面で移動の利便性を高め、地域の回遊と交流を促進します。

レシップは、旅行会社や地域交通事業者と連携し、観光地における移動環境の整備を支援するデジタル基盤を提供しています。今後も、観光交通の利便性向上と地域経済の活性化に貢献してまいります。

サービスイメージ

＜チケットについて＞

- 販売開始日：2025年（令和7年）10月17日実証運行期間：2025年（令和7年）11月1日～ 11月30日- 販売するチケット※各記載金額は1名様あたりの料金表示１. ショッピングモール送迎プラン：400円（乗合/最大8名まで） ※11月の土・日・祝に運行２. 中世の風景が残る日根野日本遺産めぐり：750円（乗合/最大8名まで） ※11月の土・日・祝に運行３. 地域周遊乗合ジャンボタクシープラン：300円（乗合/最大8名まで） ※11月の平日に運行

※すべてのチケットにイオンモール日根野専門店街で使えるお買物券（500円分）付き

チケット購入はこちらから： https://izumisano-ticket.quicktrip.jp/

詳細はこちらから：https://mobile-ticket.jp/izumisano

＜QUICK TRIP Ticketについて＞

QUICK TRIP Ticketの特徴

観光・イベント向けに特化したWEBアプリ型のモバイルチケット



「QUICK TRIP Ticket」は、各事業者・エリア専用かつダウンロード不要のWEBアプリを提供し、乗車券や施設入場券をはじめとしたチケットをデジタル化して発行・販売・管理するシステムです。ソーシャルログイン（Google、Facebook、Apple、Amazon）に対応するとともに、7言語（日本語・英語・中国語（簡体・繁体）・韓国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語）での表示に対応しており、アプリごとに使用する言語を選ぶことができます。

また、事業者側で簡単にチケットを作成できること、QRコード※を利用者が読み取ることでチケットの利用認証ができることなども強みです。各WEBアプリやチケットのデザインには、任意の画像や色を設定できます。

QUICK TRIP特設サイトはこちらから

https://www.lecip.co.jp/lecip/feature/quicktrip/(https://www.lecip.co.jp/lecip/feature/quicktrip/)

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

＜会社概要＞

会社名 ：レシップ株式会社

所在地 ：岐阜県本巣市上保1260番地の2

設立 ：1953年3月（レシップホールディングス株式会社100%出資）

事業内容：バス・鉄道用電装機器等の製造および販売・サービス、

各種産業機器および自動車部品等の製造および販売・サービス

会社ホームページ：https://www.lecip.co.jp/