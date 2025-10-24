【アサイーボウル風スムージー】注目のアサイーをワンハンドで！『Acai Smoothie フルーツミックス』を新発売！

メロディアン株式会社

メロディアン株式会社（本社 大阪府八尾市、社長 中西優紀雄）は、注目のスーパーフード「アサイー」と、4種のフルーツをミックスし、アサイーボウル風に仕上げたスムージー『Acai Smoothie フルーツミックス』を10月24日（金）より全国で新発売いたします。

本商品は、注目の「アサイー」に、バナナ・ぶどう・いちご・ブルーベリーの4種のフルーツを組み合わせた、とろ～りフルーティーな味わいが特徴です。アサイーボウルのような満足感を、手軽にワンハンドで楽しめるスムージーとして仕上げました。

商品特徴

・注目のスーパーフード「アサイー」にバナナ・ぶどう・いちご・ブルーベリーの4種のフルーツをミックス

・アサイーボウル風のとろ～りフルーティーな味わい

・ワンハンドで手軽に楽しめるカップタイプのスムージー

・フルッタフルッタ社のアサイー使用

商品概要

発売理由

健康志向の高まりとともに、スーパーフード「アサイー」への注目が再び高まっています。特に若年層を中心に、アサイーボウルの人気がSNSなどで広がっており、手軽に楽しめる飲料タイプへのニーズも増加しています。そこでメロディアンでは、アサイーボウルをイメージしたスムージーを開発いたしました。

株式会社フルッタフルッタについて

本製品は株式会社フルッタフルッタのアサイーを使用しております。

株式会社フルッタフルッタは2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。ブラジルで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開しています。

シリーズ品情報

★メロディアンでは、他にも「アサイー」を使った商品を複数展開中！

・アサイーフルーツミックス

ヨーグルトやフルーツにかけるだけで簡単にアサイーボウル風デザートが作れる

ポーションタイプのソース。

・アサイーチャージ

アサイーにぶどう＆4種のベリーをミックスした、すっきり飲みやすい紙パック飲料。1日不足分の鉄分配合※

※成人の[１日あたりの推定平均必要量*]-[平均摂取量**]より算出。

日本人の食事摂取基準（2020年版）、*令和５年国民健康・栄養調査

SNSアカウント

アサイーフルーツミックスアサイーチャージ

メロディアンについて

「おいしさはしあわせ」「美と健康」をスローガンに、食文化を通じて人々に感動を与える企業として商品の製造・販売に取り組む会社です。昭和33年の創業以来、“新鮮さの長期保存”という命題に一貫して向き合い、ポーションタイプのコーヒーフレッシュはその代表的な商品です。「いつも先手のメロディアン」を合言葉に、今後も新しい分野の製品開発を行い、ポーション分野の先駆者・トップメーカーとしてオリジナリティを一段と高めてまいります。その他に、シロップなどポーション商品を中心に、黒酢、甘酒などの健康飲料の販売を行っています。

■社名 ：メロディアン株式会社

■所在地 ：大阪府八尾市旭ヶ丘1丁目33番地

■設立 ：昭和36年9月20日

■代表者 ：代表取締役社長 中西優紀雄

■資本金 ：9,850万円

■事業内容：コーヒーフレッシュ、シロップ、美と健康飲料、及びデザート等の食品製造販売、化粧品販売