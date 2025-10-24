モバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」、博多・天神エリアの屋台で使えるチケットの取り扱いを開始

レシップホールディングス株式会社

レシップホールディングス株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：杉本 眞）の連結子会社レシップ株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：北野 元昭）は、2025年10月17日（金）より、観光・イベント向けモバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」を活用し、特定非営利活動法人イデア九州・アジアが販売する福岡県の博多・天神エリアの屋台で利用できるモバイルチケットの取り扱いを開始しました。

博多・天神エリアの屋台は、ラーメンや焼き鳥など地元グルメが楽しめる名物スポットです。観光客も地元の人も気軽に立ち寄れ、夜のネオンに照らされた活気ある雰囲気が街全体を包み込み、地域の魅力と賑わいを発信しています。

従来は、観光案内所やホテルで紙チケットとして販売していましたが、「QUICK TRIP Ticket」の導入により、観光客はスマートフォン一つで、提携屋台で使える共通のモバイルチケットを簡単に購入・利用できます。チケット１枚で、ドリンク１杯と屋台のおすすめメニューを頼むことができるため、気軽に屋台めぐりを満喫できます。これにより、地域への経済的波及効果を最大化し、地元コミュニティの活性化にもつなげていきます。

サービスイメージ

＜チケットについて＞

- 販売開始日：2025年10月17日（金）～- 販売するチケット・屋台チケット（ドリンク１杯＋屋台のおすすめメニュー）：1,300円

チケット購入はこちらから： https://yatai-ticket.quicktrip.jp/

詳細はこちらから：https://yatai.chikets.com/

※メニュー内容を予告なく変更、終了することがありますので、予めご了承ください。

＜QUICK TRIP Ticketについて＞

QUICK TRIP Ticketの特徴

観光・イベント向けに特化したWEBアプリ型のモバイルチケット

「QUICK TRIP Ticket」は、各事業者・エリア専用かつダウンロード不要のWEBアプリを提供し、乗車券や施設入場券をはじめとしたチケットをデジタル化して発行・販売・管理するシステムです。ソーシャルログイン（Google、Facebook、Apple、Amazon）に対応するとともに、7言語（日本語・英語・中国語（簡体・繁体）・韓国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語）での表示に対応しており、アプリごとに使用する言語を選ぶことができます。

また、事業者側で簡単にチケットを作成できること、QRコード※を利用者が読み取ることでチケットの利用認証ができることなども強みです。各WEBアプリやチケットのデザインには、任意の画像や色を設定できます。

QUICK TRIP特設サイトはこちらから

https://www.lecip.co.jp/lecip/feature/quicktrip/(https://www.lecip.co.jp/lecip/feature/quicktrip/)

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

＜会社概要＞

会社名 ：レシップ株式会社

所在地 ：岐阜県本巣市上保1260番地の2

設立 ：1953年3月（レシップホールディングス株式会社100%出資）

事業内容：バス・鉄道用電装機器等の製造および販売・サービス、

各種産業機器および自動車部品等の製造および販売・サービス

会社ホームページ：https://www.lecip.co.jp/