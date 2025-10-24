¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー ÁÀ¤ï¤ì¤¿³¨²è»ö·ï¤òµæÌÀ¤»¤è ´ØÀ¾½é¡ªÏÃÂê¤Î½ÉÇñ·¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à
¡¡¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¹Á¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¼é²°¹ÀÆó¡¢°Ê²¼Åö¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ê£»¨¤«¤Ä¹ªÌ¯¤ÊÆæ²ò¤¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ÆæÁÈ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÏÂÅÄÄ¾Ç·¡Ë¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢½ÉÇñ·¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø¤³¤¦¤·¤Æ»ä¤Ï²øÅð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ò2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÆæÁÈ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È½ÉÇñ·¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ»ä¤Ï²øÅð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ï´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï½é¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò ÆæÁÈ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢²øÅð¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¤Î¡ÈÍ½¹ð¾õ¡É
¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÃÏ¾å200m¤ÎÀä·Ê¤ò¸Ø¤ëÅ·¶õ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡È¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー¡É¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£¡¢¤½¤³¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ëÆæ¤á¤¤¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ø¤ÈÄ©¤à¡£Ææ¤ò²ò¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡¦Ä¾´¶¡¦¤½¤·¤Æ¹ÔÆ°ÎÏ¡×¡£
°ìºý¤Î¾®Àâ¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¥æ¥ê¥¤¥«¤Î¿¹¡×¤¬»Å³Ý¤±¤¿¥¢ー¥È¤ÎÌÂµÜ¤Ø――
»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òË½¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¡£ºÇ¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤·ëËö――
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆSNS¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð¾õ¡£
º¹½Ð¿Í¤Ï¡¢²øÅð¤òÌ¾¾è¤ëÃË¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï²øÅð¤¬¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¸½¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅÃæ¤Î
ÆæÂ¿¤¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¥æ¥ê¥¤¥«¤Î¿¹¡×¤Î³¨²è¡£ÁÀ¤ï¤ì¤¿³¨²è¤Î¹ÔÊý¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃË¤¬²øÅð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï――¡©
― ¸½ºßÈ¯À¸Ãæ¤Î¤³¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò¡¢¤É¤¦¤«¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥²ー¥à¤ÎÎ®¤ì¡ä
1.¡¡ËÜ¥²ー¥à¤ÎÀÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë°ìºý¤Î¾®Àâ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¤´½ÉÇñ¤µ¤ì¤ë¤ªÉô²°¤Ë¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»þ¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë´ÛÆâ¤òÃµº÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ÁÀ¤ï¤ì¤¿³¨²è¤Îºî¼Ô¡Ö¥æ¥ê¥¤¥«¤Î¿¹¡×¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤ò²ò¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´¡¥¥²ー¥à¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¤ÎÀä·Ê¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§51¡×¤Ç¤ª¿©»ö¡ÊÍ¼¿©ÉÕ¥×¥é¥ó¤¢¤ê¡Ë¤ä¡¢Äó·È»ÜÀß¤Î´ØÀ¾ºÇÂçµé¤Î²¹Àô¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¶õÄí²¹Àô OSAKA BAY TOWER¡×¡ÊÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤Ë¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½/µÙ´ÛÆü¤¢¤ê¡Ë¤Ç²¹Àô¤äÈóÆü¾ïÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤âËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥½êÍ×»þ´Ö¤Ï3～5»þ´Ö¡£¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿Ê¹Ô¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ò¥ó¥È¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍâÄ«¤Î¤´Ä«¿©»þ¤Ë¥²ー¥à¤Î·ëËö¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¾å200m¡¢´ã²¼¤ËÂçºå¤Î³¹¤ò°ìË¾
¡Ö¶õÄí²¹Àô OSAKA BAY TOWER¡×
51³¬¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§51¡×
¢¨¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø¤³¤¦¤·¤Æ»ä¤Ï²øÅð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù´ë²è³µÍ×
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕ¡Û2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¡ÚÎÁ¶â¡Û¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡Ê2Ì¾1¼¼¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Ë¡¦1ÇñÄ«¿©ÉÕ¤¡¡15,000±ß～
¡¦1Çñ£²¿©ÉÕ¤¡¡20,000±ß～
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢1Çñ¼¼ÎÁ¡¢Ææ²ò¤ÂÎ¸³¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´½ÉÇñÆü¡¦¤ªÉô²°¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤êÎÁ¶â¤ÏÊÑÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÎÁ¶â¤Ï¡ÚWEB¥µ¥¤¥È¡Û¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨É½µÎÁ¶â°Ê³°¤ËÊÌÅÓ½ÉÇñÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤ËÄ§¼ý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó14:00¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È12:00
¢¨Ææ²ò¤¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó3～5»þ´Ö¤ÎÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´»²²Ã¤ÎºÝ¤Ï¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÛÆâ¤òÃµº÷¤µ¤ì¤ëºÝ¤ÏÉ¬¤ºÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È¤´°ì½ï¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û¢¨11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°0»þ¸ø³«Í½Äê¡£¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://nonfictiongame.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/4th/lp/osaka.html
µÒ¼¼°ìÎã
