プラスチック製スクリューキャップの世界市場2025年、グローバル市場規模（PP（ポリプロピレン）、PE（ポリエチレン））・分析レポートを発表
2025年10月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「プラスチック製スクリューキャップの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、プラスチック製スクリューキャップのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のプラスチック製スクリューキャップ市場概要
本調査によると、世界のプラスチック製スクリューキャップ市場規模は2023年に148億4,000万米ドルと評価され、2030年には195億6,000万米ドルへと成長する見通しであり、予測期間中の年平均成長率は4.0％とされています。本レポートでは、プラスチック製スクリューキャップ産業のサプライチェーン構造、主要用途分野である食品・飲料業界および医薬品業界の市場動向、そして先進国・新興国における主要企業の動向を包括的に分析しています。また、最先端技術、特許動向、注目用途、ならびに市場トレンドについても詳細に検討しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析では、北米および欧州が安定した成長を続けており、政府による環境政策の推進や消費者の意識向上が市場拡大を支えています。一方、アジア太平洋地域、とりわけ中国は、旺盛な国内需要、政策的支援、強固な製造基盤を背景に世界市場を牽引しています。日本、韓国、インド、東南アジア諸国も高い成長ポテンシャルを持ち、包装・医薬・化粧品分野での需要拡大が進んでいます。
________________________________________
市場構造と分析枠組み
本レポートは、マクロおよびミクロ両面から市場を多角的に分析しています。
市場規模とセグメンテーションの面では、販売数量・売上高・タイプ別市場シェアを明らかにし、主な素材であるPP（ポリプロピレン）、PE（ポリエチレン）、その他の樹脂系素材ごとに需要予測を行っています。
産業分析では、政府規制、環境基準、技術革新、消費者嗜好の変化など、業界全体に影響を及ぼす外部要因を評価しています。特に、リサイクル可能なプラスチック素材やバイオベース樹脂の採用が今後の市場成長の鍵となると指摘されています。
地域分析では、各国・地域における経済環境、インフラ整備、政策支援、消費行動を考慮し、成長機会と課題を特定しています。北米では高品質志向の市場構造が特徴であり、欧州では環境規制の強化によりリサイクル型製品の採用が加速しています。アジア太平洋ではコスト競争力と生産能力を背景に、製造拠点としての地位が確立されています。
________________________________________
市場予測と将来展望
本レポートは、2019年から2030年までのデータを基に、市場成長率、需要動向、新規参入機会を予測しています。特に、軽量化技術や密封性能の向上、衛生面への配慮などが今後の開発テーマとして重要視されています。消費者の利便性と環境負荷低減を両立するキャップ設計が市場競争の焦点となっています。
________________________________________
企業分析
主要企業としては、Bericap、Closure Systems International、Berry、Aptar Group、Silgan、ALPLA、THC、Mold Rite Plastics、Oriental Containers、Zijiang、Jinfu、Zhuhai Zhongfu、Blackhawk Molding、Mocapが挙げられます。これら企業は世界各地域で生産拠点を展開し、素材技術の革新や製品ポートフォリオの多様化を進めています。特にBericapとAptar Groupは高性能キャップの分野で強い存在感を示し、SilganやBerryは食品・飲料用途で大きなシェアを有しています。
