PowerAが「楽天市場」に公式ストアをOPEN！ーアメリカのゲーミングアクセサリーブランド、オープン記念で全商品10%OFF
アメリカのゲーミングアクセサリーブランド「PowerA（TM）」（パワーエー）は、「楽天市場」において、「PowerA公式ストア」を10月24日（金）よりオープンいたします。
コントローラー、ケース、ヘッドセットなどのゲーミングアクセサリー製品をラインナップしています。オープンに合わせて、10月24日（金）～11月9日（日） まで期間限定で、オープン記念キャンペーンとして、全商品10%OFFクーポンを配布いたします。
2022年6月より日本国内での販売を開始し、これまで多くのお客様からご支持を得てきました。そしてこの度、新しい販売チャネルとして「楽天市場」に公式ストアを出店し、販売を開始いたします。今後もより多くのお客様に接点を持っていただき、ゲームを楽しんでいただける製品を提供してまいります。
PowerA公式ストア [楽天市場]
https://www.rakuten.co.jp/powera-japan/
■ オープン記念キャンペーン概要
「楽天市場」店のオープンを記念して、期間限定で「全商品10%OFFクーポン」を配布いたします。
対象期間：2025年10月24日（金）～2025年11月9日（日）
対象商品：PowerA公式ストアで販売する全商品
特典内容：全商品10%OFFクーポン
■PowerAとは
PowerAは2009年に設立され、米国ワシントン州シアトル近郊のウッディンビルに本社を置くゲーミングアクセサリーメーカー。設立以来 Xbox、Nintendo、Pokémon、PlayStationなどの世界中で愛されるゲーム会社とライセンス契約を締結し、ユーザー体験を向上させる革新的な製品を提供してきました。ブランドの使命としてあらゆるレベルのゲーマーに楽しさと興奮を感じてもらい、私たちの製品を使うことで記憶に残る体験をしていただくことを掲げています。
PowerA 日本公式ブランドサイト：https://www.powera.com/ja-jp/
PowerA 日本公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/PowerA_Japan
PowerA YouTube：https://www.youtube.com/@powera_japan
■会社概要
商号 ： アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
代表者 ： 新田 敏明
所在地 ： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
設立 ： 昭和36年5月16日
事業内容 ： 製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、
その周辺のサプライ用品（GBC）、PC周辺機器および
オフィスエルゴノミクス製品（Kensington）、ファインアート画材（Derwent）、
空気清浄機（TruSens）、ゲーミングアクセサリー（PowerA）の製造、販売
URL ： https://www.accobrands.co.jp
配信元企業：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
