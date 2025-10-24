世界のアパレル市場は、Eコマース、サステナビリティ、そして進化するファッショントレンドの牽引により、2033年までに2.5兆米ドルに達すると予測されています。

