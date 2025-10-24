【新商品】倒れにくく、清潔に乾かす。考えられたかたちが生む、使いやすさ。「atomico ボトルスタンド」登場

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、「atomico ボトルスタンド」を2025年10月に発売します。

ボトルの「倒れやすい」「置き場所に困る」「衛生面が気になる」--そんな日常の悩みを、スマートに解決してくれる折りたたみ式スタンドです。

毎日使うタンブラーやボトル。

洗ったあと、どこに置こうか迷ったり、倒れて中が乾かない--そんな小さなストレスを感じたことはありませんか？

atomico ボトルスタンドは、“清潔に、スマートに乾かす”という目的のために、

形・高さ・支えの位置すべてが考え抜かれたかたちで作られています。

見た目はシンプル。でも、使うとわかる心地よさがあります。

ボトルが倒れにくい、2つの突起付き構造。

2箇所の突起がボトルを支え、安定した乾燥をサポート。

ボトルの胴をしっかり支える2つの突起付き構造。

置いたときに倒れにくく、安心して乾かせます。

“安定して乾かす”という当たり前を、丁寧に実現した形です。

フタやパーツも一緒に置ける、清潔な使いやすさ。

分解したパーツもまとめて乾かせる設計。

本体だけでなく、キャップやパッキンなどの小さなパーツもまとめて置ける設計。

洗った後の部品を分けずに乾かせるから、衛生的で片付けもスムーズ。

お手持ちの布巾を敷いて使える仕様。

水受け不要。衛生的に使える設計。

スタンドの下に布巾を敷けば、水滴も気にならず、トレー要らず。

毎日の手入れをシンプルにしてくれる、暮らし目線の工夫です。

折りたためば3.5cm。スリムに収納できる。

使わないときは薄くたたんでスッキリ。

使用後はサッとたためば、わずか3.5cmに。

収納棚や引き出しのすき間に収まり、必要なときだけ広げて使えます。

安定を生む滑り止めと、印象をやわらげる飾り

滑りにくく、そして見た目にもやさしい。異なる役割の2つのシリコーン

本体の底面には滑り止めのシリコーンゴムを配置し、

スタンドが動きにくく安定して使えるようになっています。

さらにフレームの一部には飾りのシリコーンパーツを採用。

硬質なステンレスにやわらかい印象を添え、シリーズ全体の統一感を生み出しています。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/319_1_008aa5a6a70628d250ab195f1319d57b.jpg?v=202510241058 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

