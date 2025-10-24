～2024年度ネット利用における実態調査結果報告 第3弾～ ゲーム用トークアプリDiscord、中学3年生の5人に1人が利用
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）が実施している「ネット利用における実態調査」（2024年4月～2025年3月実施分）にて、小学生・中学生が使用しているゲームの利用率が明らかになった。
全学年で一番多く利用されているのがマインクラフト。ゲームの利用率が高いのは小学校高学年で中学生になると減少傾向となる。
また、ゲーム用トークアプリDiscordの利用率は学年が上がるにつれて増加。中学3年生の利用率は20.7%となっており、5人に1人が利用していることがわかった。
お助けネット【ネット利用における実態調査】
対象: 教育ネット支援自治体の小学校、中学校 児童生徒 21,971人
調査期間:2024年4月～2025年3月
総質問数：質問15問（小学1・2年生は11問）
主な質問項目: ICT機器の所有について、サービス利用、利用時間について 等
