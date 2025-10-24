光と音で侵入者を自動威嚇 AIカメラ「ギミックカメラ」をリリース／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也、本社：愛知県名古屋市）は、2025年10月24日、AIが不審者を自動で検知し、光と音で威嚇する次世代型AIカメラ「ギミックカメラ」をリリースしました。
■強い威嚇力で不審者を撃退する「ギミックカメラ」とは
「ギミックカメラ」は、従来の防犯カメラが持つ「設置による犯罪抑止効果」と「常時録画による正確な映像記録」に加え、AIによる自動威嚇機能を搭載した次世代型防犯カメラです。
AIが侵入者を検知すると、カメラに内蔵されたライトが点灯し、スピーカーから警告音を発してその場で威嚇。
録画だけでなく、現場で即座に対応できる“撃退型”の防犯ソリューションとして活用できます。
また、ライトやアラーム音の操作はスマートフォンから簡単にON／OFFの切り替えが可能。
さらに、回転灯（パトランプ）や外部の警報機とも連動できるため、異常を検知した際にはその場だけでなく、建物全体にすばやく注意を促すことができます。
■400万画素の高解像度で夜間もカラー撮影に対応
「ギミックカメラ」は、400万画素の高解像度モデルで、AIスターライト技術を搭載しています。
暗所でもわずかな光を捉え、夜間でも鮮やかなカラー映像で記録することが可能です。
人の服の色や持ち物、車のボディカラーなどもはっきりと映し出せるため、トラブル発生時の証拠映像としても高い信頼性を発揮します。
■マイクとスピーカー搭載で、現場との双方向通話が可能
「ギミックカメラ」は、マイクとスピーカーを標準搭載し、現場の音声録音や双方向通話が可能です。
防犯対策として、離れた場所からスピーカーを通じて「そちらで何をされているのですか？」など、声かけで相手に注意を促すことができ、不審者の行動抑止にもつながります。
また、工場や倉庫では、危険エリアへの立ち入りをリアルタイムで呼びかけるなど、安全管理にも活用できる高性能モデルです。
■特設ページで「ギミックカメラ」のAI威嚇機能と夜間撮影の実力を公開
特設ページでは、「ギミックカメラ」が侵入者を検知してライトと警告音で威嚇する様子を収めた検証動画や、AIスターライトカメラと従来の低照度カメラによる夜間映像の比較動画を公開しています。
実際の動作や映像の違いを体感いただける内容となっており、AIカメラならではの高い威嚇力と夜間性能をご確認いただけます。
■高性能AIカメラを初期費用0円・定額制で導入可能
「ギミックカメラ」は、初期費用0円・月額定額制のレンタルプランに対応しています。
一般的に高性能なAIカメラは導入コストが高くなりがちですが、トリニティーのレンタルサービスでは、機器の提供から設置工事、修理・メンテナンスまでを一括サポート。
初期投資を抑えながら、安心して長期間ご利用いただけます。
トリニティーは、今後もAI技術を活用した防犯カメラソリューションを順次展開し、お客様の安心と安全の実現に貢献してまいります。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
電 話： 052-684-7110（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
ＵＲＬ：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251024
－事業内容－
法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
AIカメラ・IoTサービスの開発
その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
支社・支店・営業所：横浜・埼玉・千葉・大阪・静岡・浜松・岐阜・三重
配信元企業：株式会社トリニティー
