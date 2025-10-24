LOWRYS FARMがぬいぐるみ・雑貨ブランド「mojojojo（モジョジョジョ）」とのコラボアイテムを2025年10月31日（金）より先行予約開始

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は、ぬいぐるみ・雑貨ブランド「mojojojo（モジョジョジョ）」とのコラボレーションアイテムを発売いたします。“ゆるくてかわいい”マスコットが人気の「mojojojo」の世界観に、LOWRYS FARMの“カワイイ”エッセンスを加えた普段使いしやすい小物から、生活空間に彩りと癒しをプラスしてくれる生活雑貨まで幅広く展開します。コラボアイテムは、公式WEBストアand ST（アンドエスティ）にて2025年10月31日（金）より先行予約を開始いたします。通常販売は2025年11月14日（金）を予定しています。

LOWRYS FARMのブランドスタッフ内でも人気の高いぬいぐるみ・雑貨ブランドの「mojojojo」。LOWRYS FARMの“カワイイ”フィルターを通して、「mojojojo」のゆるくてかわいい世界観を表現。素材の触り心地の良さや温かみ、日常に寄り添う “カワイイ”デザインから感じるワクワクなど、いつもの生活に“カワイイ”をプラスできたらという想いでコラボレーションが実現しました。

■「LOWRYS FARMｘmojojojoコラボレーション」概要

予約発売期間：

2025年10月31日（金）10:00～11月7日（金）23:59

特設サイト：

https://www.dot-st.com/lowrysfarm/cp/mojojojo

本発売日：

2025年11月14日（金）10:00～順次

※販売店舗の営業時間に準ずる。

取扱い店舗：

■店舗

「LOWRYS FARM」全店舗、and STストア9店舗

■オンラインストア

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN

＜and STストア展開店舗＞

オンモール盛岡南店、エミテラス所沢店、東急百貨店船橋店、浅草ROX店、TOKYO店、新静岡セノバ店、ららぽーと安城店、なんばCITY店、ミナモア店

※アウトレット店舗は御殿場店のみの展開となります。

※ZOZOTOWNは順次販売開始となります。

■商品詳細

存在感はありつつ、大きすぎないサイズ感がポイントのトイキ―ホルダー。

金具部分が取り外し可能なので、ぬいぐるみとしても使えるのが嬉しいポイントです。

コラボレーションならではの“限定アイテム”としてLOWRYS FARMオリジナルカラーも製作しているので、選ぶときのワクワク感もお楽しみいただけます。

商品名：mojojojo/トイキ―ホルダー

価格：1,490円（税込）

カラー展開：モノトーンイヌ・レッドネコ・ブラウンイヌ・グレーネコ・ヒヨコ・ブルークマ・ホワイトウサギ・ブラックウサギ

「mojojojo」がカワイイ、シリコン素材のリップキャップキーチャーム。

付属のアクリルスティックもオリジナルで製作し、取り外し可能な仕様にしているので、お持ちのリップに付け替えられるのも嬉しいポイントです。実用的で“カワイイ”リップキーチャームでリップを塗るのが楽しくなること間違いなし。

商品名：mojojojo/リップキャップキーチャーム

価格：1,690円（税込）

カラー展開：モノトーンイヌ・レッドネコ・ブラウンイヌ・グレーネコ・ヒヨコ・ブルークマ・ホワイトウサギ・ブラックウサギ

綿素材に「mojojojo」のフェイスの刺繍デザインを施したカンバッジミラー。

薄くて軽量なので、ポーチやミニバッグに収納しやすいアイテムです。コラボアイテムのキンチャクポーチとセット使いも可愛くておすすめです。

商品名：mojojojo/シシュウminiミラー

価格：990円（税込）

カラー展開：モノトーンイヌ・レッドネコ・ブラウンイヌ・グレーネコ・ヒヨコ・ブルークマ・ホワイトウサギ・ブラックウサギ

毛足のあるファー素材が“カワイイ”キンチャクポーチ。

日常に欠かせないポーチは出番が多い分、裏地をつけることで長く安心して使えるよう細部までこだわりました。

絞りの紐はキャラクターと配色にしていて、フェイスと裏面のロゴも刺繍デザインにすることで、見栄えも“カワイイ”ポーチに仕上げました。

商品名：mojojojo/キンチャクポーチ

価格：1,890円（税込）

カラー展開：レッドネコ・ホワイトウサギ

毛足のあるファー素材のフェイスポーチと、ナイロン素材のエコバッグのセットアイテム。

フェイスポーチの中にエコバッグを収納出来るので、フェイスポーチをキーホルダー感覚でバッグに付けて楽しむこともできる実用的なアイテムです。エコバッグは格子の総柄デザインを施しているので、普段使いしやすいのも嬉しいポイントです。

商品名：mojojojo/ポーチツキエコバッグ

価格：2,990円（税込）

カラー展開：モノトーンイヌ・レッドネコ・グレーネコ・ブルークマ・ホワイトウサギ

存在感抜群のフロッキー素材のフィギュア。

パッケージのままで飾れるように、パッケージも格子柄の“カワイイ”デザインを施しました。

台座は取り外し不可の仕様にすることで、安定感のあるフィギュアに仕上げました。

商品名：mojojojo/フィギュア

価格：2,490円（税込）

カラー展開：レッドネコ・ホワイトウサギ

「mojojojo」をそのままアクリル素材で製作したバンス。

全身デザインにすることで髪を留めやすいサイズ感に仕上げました。表と裏でキャラクターのフェイスデザインを施しているのも“カワイイ”ポイントです。

商品名：mojojojo/バンス

価格：2,200円（税込）

カラー展開：モノトーンイヌ・レッドネコ・ブルークマ・ホワイトウサギ

タオル風のファー素材が肌触りの良いルームヘアバンド。

「mojojojo」の耳や口元などは立体的に表現しているので、つけるだけで可愛く、おうち時間を楽しくしてくれます。ヘアバンドの幅を広くすることで、ホールド感はありつつ、後ろ部分はゴム仕様にしているので着脱しやすく、ストレスフリーでご使用いただけます。

商品名：mojojojo/ルームヘアバンド

価格：1,490円（税込）

カラー展開：ホワイト・レッド・ブルー

「mojojojo」フェイスが“カワイイ”ファークッション。

お家でのリラックスタイムや車の中、仕事をする時のちょっとした際に活躍するアイテムです。大きすぎないサイズ感で様々なシーンで大活躍間違いなしです。

商品名：mojojojo/クッション

価格：2,990円（税込）

カラー展開：ホワイト・レッド・ブルー

アッパー部分に「mojojojo」のキャラクターデザインを刺繍で表現したモコモコ感が“カワイイ”ルームシューズ。

アッパーは毛足のあるファー素材、足入れの部分は毛足の短いファー素材をそれぞれ使い分けて使用することで、履き心地が良く、おうち時間をより快適に過ごしていただけるよう細部までこだわりました。フェイスの鼻部分は立体的なデザインにし、足元にボリュームが出るのも愛らしくて“カワイイ”ポイントです。

商品名：mojojojo/ルームシューズ

価格：2,200円（税込）

カラー展開：ホワイト・レッド・ブルー

「mojojojo」のフェイスが“カワイイ”、シンプルなラグ。

縁が配色になっているのがデザインポイントで、鏡の前に置いて使えるサイズ感です。

商品名：mojojojo/ラグ

価格：2,490円（税込）

カラー展開：ホワイト・レッド・ブルー

格子の総柄が“カワイイ”「mojojojo」のイラストとロゴプリントを施したシンプルなマグカップ。

ちょっとした休憩や食事時間、インテリアとして彩りをプラスしてくれるアイテムです。コラボアイテムとして一緒に展開しているルーム雑貨と合わせて使いたくなるアイテムです。

商品名：mojojojo/マグカップ

価格：1,790円（税込）

カラー展開： ホワイトウサギ・レッドネコ・ブルークマ

■mojojojo（モジョジョジョ）について

ぬいぐるみ作家の尾崎歩美さんが展開するぬいぐるみ・雑貨ブランドです。一つひとつ手縫いで作られるぬいぐるみには、独特の表情と素朴な温かみがあり、多くのファンに支持されています。2024年7月にカプセルトイとして発売されたフィギュアマスコットが「ゆるくてかわいい」とSNSを中心に話題となり、Instagramのフォロワー数は9万人を超え、グッズも完売が続出している注目ブランドです。

＜Instagram＞https://www.instagram.com/mojojojogram

■LOWRYS FARM（ローリーズファーム） について

私に、まっすぐ。をコンセプトに、

ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、

「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、

すべての大人の女性を、応援します。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/lowrysfarm/

＜Instagram＞@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/

＜Tiktok＞@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official