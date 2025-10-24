こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『紀文のおひるねちくわクッションBOOK』2025年11月4日（火）発売決定
株式会社紀文食品（本社：東京都中央区／代表取締役社長：堤 裕）は、株式会社ワニブックス（東京都渋谷区／代表取締役：髙橋明男）より、書籍『紀文のおひるねちくわクッションBOOK』を2025年11月4日（火）に発売いたします。現在、各ネット書店や書店店頭にて予約受付中です。
本書には紀文のロングセラー商品「竹笛Ⓡ」約40本分のビッグサイズのちくわクッション（圧縮した状態で梱包）の他、ちくわの豆知識やレシピが掲載された小冊子が付いてきます。
書影
https://digitalpr.jp/table_img/2636/120753/120753_web_1.png
おひるねのお供にはもちろん、お部屋のインテリアや、疲れたときの癒しグッズとしても大活躍間違いなし。
食卓で長年愛されてきたちくわを食事以外の時もぜひおそばに置いて、お役立てください！
知られざるちくわの豆知識や社員おすすめのちくわレシピが掲載された小冊子付き。
※ちくわクッションサイズ：約50cm×20cm
◆書誌情報
タイトル：『紀文のおひるねちくわクッションBOOK』
著者：株式会社 紀文食品
定価：3,000円（税込）
体裁：A4判・小冊子8P（オールカラー）
ISBN：978-4-8470-7596-4
初版限定特典として、紀文の練り製品の原寸大ステッカー１枚付き！
「竹笛Ⓡ」「焼ちくわ」「魚河岸あげⓇ」「はんぺん」「なると」５種のうちどれが入っているかはランダムです。
※初版限定特典は数量限定です。
※初版分の予約受付が終了している場合がございます。ご了承ください。
◆大好評予約受付中！
楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18406491/
※初版分完売！増刷分は12月下旬頃に入荷予定です。
※Amazonは現在予約受付停止中です。
※書店店頭での予約、入荷状況については、各店舗にご確認をお願いします。
本件に関するお問合わせ先
株式会社紀文食品 広報室（報道・メディア専用）
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
※書店店頭での予約、入荷状況については、各店舗にご確認をお願いします。
