秋深まる投稿キャンペーン！ASUSルーターは一味も二味も違うぞ、月に向かって吠えろ！抽選で豪華賞品が当たる！ASUSルーターご愛用者向けX（旧Twitter）キャンペーンを開催！

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ASUSルーターをご愛用中の皆様を対象としたX（旧Twitter）キャンペーンを2025年10月24日より開催いたします。本キャンペーンでは、期間中に指定SNSアカウントへASUSルーターに関する写真を指定ハッシュタグとともに投稿いただいた方の中から、抽選で最新WiFi7ルーターなど豪華賞品をプレゼントいたします。

【キャンペーン概要】

■応募期間

202510月24日0:00～2025年12月7日23:59

■賞品詳細（抽選）- WiFi7ゲーミングルーター「ROG Strix GS-BE7200X(https://rog.asus.com/jp/networking/rog-strix-gs-be7200x/)」：1名様- “家電批評BEST BUY 2025年6月号メッシュルーターアワード”受賞「ASUS RT-BE14000(https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/asus-rt-be14000/)」：2名様- 最新WiFi7トライバンドルーター「ASUS RT-BE92U(https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-7/all-series/asus-rt-be92u/)」：2名様■参加方法- ASUS Japan公式 X（旧Twitter）アカウント（@ASUSJapan(https://x.com/ASUSJapan)）をフォローし、本キャンペーン投稿をリポスト- 期間中に、ASUSルーター製品をX（旧Twitter）へいずれかの写真を投稿ー使用中のASUSルーター本体ーASUSルーターの設置風景ーASUSルーターのスピードテスト結果- 投稿に以下のハッシュタグを付ける#asusルーターは一味も二味も違うぞ

*キャンペーン詳細をご参加前にご確認ください

■キャンペーン詳細

https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_2025WLPOST

【注意事項】

【キャンペーン問い合わせ先】

- 応募前に必ず参加方法・注意事項をご確認ください。- 応募に必要な事項が不足している場合、無効となります。- 個別の無効連絡は行いません。- 賞品のオークション出品・換金は禁止です。発覚した場合は無効・返却を求める場合があります。- 賞品の発送は日本国内のみ、内容は予告無く変更する場合がございます。- お預かりした個人情報は賞品発送のみに利用し、利用後は破棄いたします。- 本キャンペーンの詳細・最新情報は公式SNSまたはキャンペーンページをご確認ください。

ASUSキャンペーン事務局

メール: op_campaign@asus.com（月～金 9:30～18:30）

※土日祝・年末年始は翌営業日以降の返信となります。

ASUSルーターで、快適なネットワーク環境を体験しながら豪華賞品をゲットするチャンスです！皆様のご参加をお待ちしております。

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan