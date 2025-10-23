買って、食べて、体験して。ペア宿泊券や千葉県の自慢の産品など豪華プレゼントが当たる「ちばまるしぇキャンペーン2025」来年1月5日（月）まで開催中！

株式会社オニオン新聞社

千葉県農林水産部農地・農村振興課（所在地：千葉市中央区市場町1-1／事務局：株式会社オニオン新聞社、本社：千葉県千葉市中央区、代表取締役：山本 寛）では、秋から冬にかけて多く出回る旬の県産農林水産物を多くのお客様に味わっていただけるよう、道の駅や直売所など複数の対象施設を利用した方に豪華なプレゼントが当たる「ちばまるしぇキャンペーン2025」を2025年9月12日より開催しています。

キャンペーン詳細

2025年9月12日（金）から2026年1月5日（月）までの期間中、キャンペーン対象の2施設以上でお買い物や体験などをされた方が対象で、抽選で222名様に豪華賞品をプレゼントします。対象施設で発行されたレシート等を、参加施設に設置された専用応募はがきに貼付するか、キャンペーン特設Webページの応募フォームから画像を添付して、お好きな賞品にご応募いただけます。さらに施設周遊特典として、10施設分のレシート等をまとめて応募すると当選確率が25倍（※）に大幅アップする特別ルールもご用意。

※2施設分のみを一口として応募した場合との比較

賞品一覧

キャンペーン特設Webページ :https://maruchiba.jp/theme/chiba-maruche/「ちばまるしぇキャンペーン2025」特設ページ[表: https://prtimes.jp/data/corp/53539/table/295_1_3b2736ea3f2a2c64adab0dac3388679d.jpg?v=202510241058 ]

【特賞】Beachside Onsen Resort ゆうみ ペア宿泊券（2組 4名）

【A賞】ちばエコ農産物 認証米（新米）5kg（5名）

【B賞】千葉県産ジャージーミルク100% 手作りチーズ「ムチュリ」ハーフ （5名）

【C賞】チバザポーク３種食べ比べセット（20名）

【D賞】千葉ブランド水産物詰め合わせ（10名）

【E賞】いちご狩り ペアご招待券（18組36名）

【F賞】千葉県産 さつまいもスイーツ 詰め合わせギフト（20名）

【G賞】千葉県産 和梨ベース＆梨ゼリーセット（40名）

【チーバくん賞】チーバくんぬいぐるみ（LLサイズ）＆チーバくん地図パズル（2名）

【Wチャンス】チーバくんグッズ（100名）

※Wチャンスは、抽選に外れた方の中から100名様にプレゼント

※特賞に応募する際は、合計4,000円以上のレシート等の添付が必要

※画像はイメージとなります。

キャンペーン対象施設

千葉県内の農林水産物直売所、農林漁業体験施設等の179施設が対象

※参加施設数は10/23現在 下記PDFに対象施設一覧を記載しています。

応募方法

https://prtimes.jp/a/?f=d53539-295-a738dd6b8c1590177de7ad6cf011ed4f.pdf応募はがき付きキャンペーン案内チラシ

■Web応募

キャンペーン特設ページ内にあるWeb応募フォームから、対象2施設以上でお買い物・体験等をしたレシート等を添付してご応募。

■はがき応募

対象店で配布している「応募はがき付きキャンペーン案内チラシ」から、「応募はがき」を切り取り、必要事項を記入のうえ、対象2施設以上でお買い物・体験等をしたレシート等を貼付してご応募。

背景・目的

Web応募フォーム :https://form.run/@chibamarchecampaign2025「ちばまるしぇキャンペーン2025」Web応募フォーム

千葉県では、さまざまな農産物・林産物・水産物・畜産物が生産されています。まさに、千葉県すべてが「まるしぇ」です。「ちばの直売所フェア」（2007年～2022年）から通算して19回目の開催となる本キャンペーンでは、秋から冬にかけて多く出回る旬の千葉県産農林水産物を多くのお客様に味わっていただけるよう、また収穫体験等を含む食文化・食体験を通じたフードツーリズムを楽しんでいただけるよう開催しています。

キャンペーンに関するお問い合わせ

ちばまるしぇキャンペーン2025事務局

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1

（株式会社オニオン新聞社内）

TEL.043-201-8811（受付専用／平日9時～18時）

FAX.043-201-8815

［お問合せフォーム］https://form.run/@chibamarche-contact

［Email］info@chiba-maruche.shop

［URL］https://maruchiba.jp/theme/chiba-maruche/