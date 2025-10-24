こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
謎解きクリエイター 松丸亮吾さんがナビゲーターを務める、自宅の防犯意識や知識を診断する「おうち防犯チェック」を公開
離れた家族の安全を想う、「実家防犯コンセプトムービー」も公開
株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、ナビゲーターに謎解きクリエイターの松丸亮吾さん、監修に防犯対策専門家の京師美佳さんを迎え、今知っておきたい、おうち防犯の意識や知識を簡単にチェックできるWEBコンテンツ「おうち防犯チェック」を10月24日（金）より公開いたします。Yahoo!ニュースとともに制作しており、帰省や旅行など自宅を長期間留守にする機会が増える年末年始にむけて、ご家族とともにご自宅やご実家の防犯を考える、おうち防犯の啓発を強化します。
2025年1月～8月の犯罪認知件数は前年同時期の件数を上回り※1、SNSやネット上で集められた人が実行役となり、住居侵入・強盗行為をする闇バイト強盗の被害が相次いで発生するなど、新たな犯罪も増えています。こうした犯罪は、特にシニア層がターゲットになりやすく、2025年1月～8月の侵入窃盗（住宅対象）被害者の年齢別割合をみると60歳以上が半数を占めています※2。一方で、65歳以上の方がいる世帯に占める「65歳以上の方のみの世帯（単身・夫婦のみ）」は令和元年から6割を超え、三世代世帯は1割を切っています※3。以上の実態や、昨今の犯罪状況から、LIXILは離れて暮らす親を心配する子世代が多いのではないかと考えました。
そこで、そんな子世代の気持ちに寄り添い、家族が集まるタイミングであり防犯対策の重要性が高まる年末年始に向け、WEBコンテンツ「おうち防犯チェック」と「実家防犯コンセプトムービー」を制作し、LIXILのプラス防犯リフォーム「いっしょに見直そう、実家防犯」プロモーションを開始します。URL：https://www.lixil.co.jp/anshin/bouhan/
「おうち防犯チェック」は、おうち防犯に関する意識・知識レベルを診断し、学んでいただくことを目的としており、Yahoo!ニュースとともに制作しました。ナビゲーターの謎解きクリエイター松丸亮吾さんによるおうち防犯謎解きや、防犯対策専門家の京師美佳さん監修によるおうち防犯診断などを通じ、最新の防犯知識を楽しく学び、防犯リフォームを考えるきっかけを提供します。
URL：https://news.yahoo.co.jp/original_contents/lixil_bouhan/
「実家防犯コンセプトムービー」は、離れて暮らす親の安全を願い、実家の防犯を親と共に見直す娘を描いたムービーです。実家を出た子が今も実家に住む親の“安心・安全を願う気持ち”に寄り添い、親と共に実家の防犯リフォームについて検討していただくきっかけになればという思いで制作しました。
URL：https://www.youtube.com/watch?v=VuarJRogSzc
LIXILは、これらのWEBコンテンツやコンセプトムービーの他、WEBサイトやWEBカタログなどを活用した「プラス防犯リフォーム」の提案により、大切なご家族の安心と安全を守ることに貢献していきます。
※1警察庁 犯罪統計資料 令和7年1～8月分「刑法犯総数」
※2警察庁 犯罪統計資料 令和7年1～8月分「第7表 重要窃盗犯 被害者の年齢・性別 認知件数 侵入盗（うち住宅対象）」
※3内閣府 令和7年版高齢社会白書「図1-1-8」
■WEBコンテンツ概要
LIXIL×Yahoo!ニュース「おうち防犯チェック」
URL：https://news.yahoo.co.jp/original_contents/lixil_bouhan/
「おうち防犯チェック」は、LIXILとYahoo!ニュースが公開する、おうち防犯についての謎解き＆診断コンテンツです。
ナビゲーターの謎解きクリエイター松丸亮吾さんによるおうち防犯謎解きや、防犯対策専門家京師美佳さん監修によるおうち防犯診断を通して、闇バイト強盗に代表される手口など最新の防犯知識を楽しく学べます。
問題は全部で10問出題され、正答数に応じて防犯への意識・知識レベルを簡単にチェックできます。特設サイトよりどなたでも無料で参加可能です。
帰省や旅行など自宅を長期間留守にする機会が増える年末年始に向けて、ご家族とともにご自宅や実家の防犯を考えるきっかけになればと考えています。
【ナビゲーター】謎解きクリエイター 松丸亮悟さん コメント
防犯の知識をただ知るのではなく、謎解きで楽しく学ぶことができればより防犯意識を高められると思い、ハッとするおうち防犯謎解きを作らせていただきました！
ご家族やご友人と、ぜひ一緒に楽しくおうち防犯知識を身につけましょう！
東京大学に入学後、謎解き制作サークルの代表をつとめ、さまざまな分野で一大ブームを巻き起こしている「ナゾトキ」の仕掛け人。監修の書籍『東大ナゾトレ』シリーズは累計200万部（2024年3月時点）に。
現在は謎解きクリエイターの仲間たちとともにRIDDLER株式会社を立ち上げ、あらゆるメディアに謎解きを仕掛けている。また、ヨーロッパで開催された脱出ゲームの世界大会「World Escape Room Championship 2023」に出場して優勝し、脱出ゲーム世界一の称号も獲得。世界にもその名を広め、謎解きクリエイターとしての活躍を益々広げている。
【監修】防犯対策専門家 京師美佳さん コメント
家族を守る防犯は「気づきと共有」から始まります。このコンテンツを通して犯罪手口を知り安心をつくる一歩になれば嬉しく思います。また、年末年始は家を空ける機会が増える時期。家族みんなで防犯を考えることが大切です。これをきっかけに、防犯意識を高めましょう。
一般社団法人全国住宅等防犯設備技術適正評価監視機構理事。
情報番組やNEWS番組など多数出演。Yahoo!ニュース公式コメンテーター。
防犯診断・プロデュースなど専門家として幅広い活動を行う。
https://lit.link/kyoshimika
■コンセプトムービー概要
「実家防犯 コンセプトムービー」
URL：https://www.youtube.com/watch?v=VuarJRogSzc
放映場所：WEB、首都圏トレインチャンネルで公開
トレインチャンネル放映期間：2025年10月27日（月）～11月2日（日）
■WEBサイト
URL：https://www.lixil.co.jp/bouhan/
「LIXILのプラス防犯リフォーム」サイトでは、最近の強盗手口や４つの防犯対策ポイントの解説、防犯リフォーム商品の紹介のほか、役立つコラムや補助金・キャンペーン情報なども紹介しています。
■WEBカタログ
「暮らしの安心安全リフォームガイド」
URL：https://webcatalog.lixil.co.jp/cgi-bin/openDetailBL.cgi?c=XG9400
「暮らしの安心安全リフォームガイド」は、「防犯」の他に、「防災・減災」「健康」をテーマに、リフォームにプラスすることで、日々の暮らしをより安心で安全なものにするための商品を紹介しているガイドブックです。
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
