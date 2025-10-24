謎解きクリエイター 松丸亮吾さんがナビゲーターを務める、自宅の防犯意識や知識を診断する「おうち防犯チェック」を公開

家族を守る防犯は「気づきと共有」から始まります。このコンテンツを通して犯罪手口を知り安心をつくる一歩になれば嬉しく思います。また、年末年始は家を空ける機会が増える時期。家族みんなで防犯を考えることが大切です。これをきっかけに、防犯意識を高めましょう。

防犯の知識をただ知るのではなく、謎解きで楽しく学ぶことができればより防犯意識を高められると思い、ハッとするおうち防犯謎解きを作らせていただきました！

























■WEBサイトURL：https://www.lixil.co.jp/bouhan/「LIXILのプラス防犯リフォーム」サイトでは、最近の強盗手口や４つの防犯対策ポイントの解説、防犯リフォーム商品の紹介のほか、役立つコラムや補助金・キャンペーン情報なども紹介しています。■WEBカタログ「暮らしの安心安全リフォームガイド」URL：https://webcatalog.lixil.co.jp/cgi-bin/openDetailBL.cgi?c=XG9400「暮らしの安心安全リフォームガイド」は、「防犯」の他に、「防災・減災」「健康」をテーマに、リフォームにプラスすることで、日々の暮らしをより安心で安全なものにするための商品を紹介しているガイドブックです。