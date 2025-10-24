【バイク用インカムCardo】ヘルメットを複数お持ちの方！オーディオマイクキットが20%OFFの大特価！期間限定セールは2025年10月24日(金)～11月23日(日)まで

Cardo Systems Ltd.,

バイク用インカムのカテゴリーにおいて、高性能・高品質な製品を展開する Cardo Systems (本社： イスラエル テルアビブ) は、ヘルメットを複数お持ちの方のための純正アクセサリー『オーディオマイクキット』を期間限定セール 20％OFFとなる、オーディオマイクキャンペーンを実施いたします。

オーディオマイクキットは、複数のヘルメットでインカム本体ユニットを使い回すためのCardo純正アクセサリーです。あらかじめヘルメットに本キットを取り付けておけば、他のヘルメットからマイク・スピーカー等を取り外す面倒がなく、素早く確実にインカム本体を装着できます。

キャンペーン概要

- キャンペーン名称：オーディオマイクキャンペーン- 内容：当キャンペーン対象の5製品が通常販売価格より20％OFF- 開催期間：2025年10月24日(金)～ 11月23日(日)- キャンペーン開催店舗Cardoを取り扱う全国のバイク用品店（ライコランド、ナップス、2りんかん、バイクワールド等）や、Webikeショッピング、バイク販売店など- 価格【JBLスピーカーモデル】 通常販売価格 22,550円 (税込) → セール価格 18,040円 (税込)【HDスピーカーモデル】 通常販売価格 14,900円 (税込) → セール価格 11,920円 (税込)- セール対象製品【JBLスピーカーモデル】１. PACKTALK PRO/ EDGE オーディオマイクキット２. PACKTALK NEO/ CUSTOM オーディオマイクキット３. FREECOM/ SPIRIT オーディオマイクキット４. PACKTALK BOLD/ BLACK オーディオマイクキット[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154862/table/4_1_f3b9f1acb590cd9cc940db00a3810b50.jpg?v=202510241058 ]

【HDスピーカーモデル】

５. FREECOM/SPIRIT オーディオマイクキット

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154862/table/4_2_b7841737b2fe651695e9318565fa1906.jpg?v=202510241058 ]

※当キャンペーン開催期間中に購入された製品が対象となります。

※Cardo公式オンラインストアでのご購入はキャンペーン対象外です。

オーディオマイクキットについて

専用クレードル、クランプ、スピーカー、マイク2種など充実した内容となります。

Cardoについて

※（例）PACKTALK PRO/EDGE オーディオマイクキットの内容物一覧

Cardo Systems は、イスラエルのテルアビブに本社を置くテクノロジードリブンの企業です。圧倒的な技術力とライダー目線に基づいた製品開発により、ハイスペックかつユーザーフレンドリーな製品を販売しています。2003年の創業以来、業界のパイオニアとして数多くの革新的な製品を発表し、現在は世界 100以上の国で年間 100万台以上を販売。安全で高品質なコミュニケーションツールを通じ、オートバイライダーやアドベンチャーのファンを支援しています。

＜Cardo Japan公式＞

- ホームページ : https://cardosystems.com/ja-jp- X（旧: Twitter） ： @CardoJapan(https://x.com/CardoJapan)- Instagram ： @cardo_japan(https://www.instagram.com/cardo_japan/)- YouTube ： @cardojapan8906(https://www.youtube.com/@cardojapan8906)

■ 本件に関する報道関係者様お問い合わせ先

Cardo広報事務局（株式会社エーディープロジェクト）

担当： 檜垣 / 木村

E-mail: cardo@adproject.co.jp

本件の資料はこちらもご覧ください

https://prtimes.jp/a/?f=d154862-4-cdb85d4bf5fa5da597c44e05e49fa703.pdf