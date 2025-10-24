【21LIVE】10月24日（金）より『星に願いをこめて』開催！「さそり座」ギフトでスコアUP＆イベントバナー出演権ゲットのチャンス☆
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、10月24日（金）から11月22日（土）にかけて『星に願いをこめて』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332208&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼秋の夜空に輝く「さそり座」が主役！／
ギフトを集めて、ランキングを駆け上がろう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月24日（金）から11月22日（土）の期間、人気イベント『星に願いをこめて』を開催します。
今回の主役は、静かな情熱とカリスマ性を放つ「さそり座」☆彡
イベント期間中は、ガチャやミッションで「さそり座」ギフトを集めてランキング上位を狙いましょう。
TOP10入賞で、11月の配信スコアが最大30％アップのチャンス！
さらに、「さそり座」限定のバッジや「星座イベント用バナー出演権」など、ここでしか手に入らないスペシャルプライズもご用意しています。
あなたの熱い想いを「さそり座」ギフトに込めて、配信を盛り上げましょう！
☆彡対象ギフト一覧☆彡
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332208&id=bodyimage2】
＞＞注目のプライズ＜＜
★スコアアップ
ランキングTOP10に入賞で、11月の配信スコアが最大30％アップします！
配信スコアがプライズで獲得できるのはこの『星に願いをこめて』だけ！
公式ライバーランクアップが期待できるチャンスです☆
★バッジ
「さそり座」ギフトを500個以上集めたライバー全員に星座バッジをプレゼントします！
1,000個以上集めると特別バージョン、TOP3に入賞すると王冠付きのバッジにグレードアップします。
★バナー出演
TOP3に入賞で、翌月の星座イベント用バナーの出演権をプレゼント！
さらに、見事1位に輝いたライバーはトップページのスライドバナーにも出演できます。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
＼星座ギフトミッション開催／
ーーーーーーーーーーーーーーーー
イベント期間中は星座ギフトのミッションが出現！
11個のミッションを達成して「さそり座」「さそり座（ガチャ）」ギフトを獲得しましょう！
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
10月24日（金）～11月22日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332208&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ