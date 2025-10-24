サウジアラビア、11月に第26回国連世界観光機関（UN Tourism）総会を開催　創設50周年を記念

サウジアラビア・リヤド--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- サウジアラビア王国は、11月7日から11日にかけて第26回国連世界観光機関（UN Tourism）総会をリヤドで開催します。本総会は、「AIがもたらす観光：未来の再定義」をテーマに掲げ、国連の専門機関として観光分野で築いてきた50年にわたる協力関係を記念するものです。

Riyadh Nighttime View

観光省が代表となり、サウジアラビアは160を超える加盟国、国際機関、そして世界の観光業界リーダーをリヤドに迎えます。参加者は観光産業のより明るく持続可能な未来を確かなものとし、今後50年の世界観光の発展を見据えた対話を行います。

サウジアラビア観光大臣のアハメド・アル・ハティーブ閣下は、世界各国にリヤドへの参加を呼びかけ、観光外交における歴史的な節目となるこの総会への招待を表明しました。「観光業界における世界的な行動を再定義するこの重要なセッションで、観光分野のリーダーたちをお迎えできることを楽しみにしています」と述べました。

サウジアラビアが湾岸協力会議（GCC）加盟国として初めて国連機関の総会を開催することについて、アル・ハティーブ大臣は次のように述べています。「今回の開催は、このセッションの重要性をさらに高めるとともに、観光に関する国際的対話の場として、サウジアラビアが世界から寄せられる信任を改めて示しています。ホストとしての私たちの使命は、世界を一つにまとめ、意見を集約し、成長する観光業界を活かして、持続可能な開発目標の推進に向けた国際協力を促進することです。」

アル・ハティーブ大臣はさらに次のように述べています。「サウジアラビア王国は、観光が持つ変革の力と、経済や地域社会全体にわたる包括的かつ持続可能な発展を実現する可能性を確信しています。こうした成果は、観光の潜在力を最大限に引き出し、この分野を経済成長と多様化の原動力、そして『サウジ・ビジョン2030』を支える推進力へと変えてきた、サウジアラビア王国自身の歩みによって実証されています。」

第26回総会では、4つの本会議に加え、複数の専門委員会の会合、AI時代における観光の未来をテーマとした特別セッション、そして次期国連世界観光機関事務総長の選出が行われます。また、同機関の最高執行機関である執行理事会の第124回および第125回会合も予定されています。

今年の11月は、今後50年の世界観光の方向性を形づくるうえで重要な月となります。国連世界観光機関総会の直後にあたる11月11日から13日には、サウジアラビア王国観光省が新たに設立した世界的な観光プラットフォーム「TOURISE」による初のサミットが開催されます。TOURISEは、観光、テクノロジー、投資、持続可能性、文化といった分野の官民リーダーが一堂に会し、世界的な課題に取り組み、観光分野における新たな機会を開拓し、持続可能で公平かつ未来志向の観光業界のあり方を議論することを目的としています。

国連世界観光機関の最高意思決定機関である総会を開催し、さらにTOURISEサミットを立ち上げることで、サウジアラビア王国は分野横断的な対話のグローバルハブとしての存在感を強めています。また、多国間協力を主導するリーダーとして、そして世界の観光業界を牽引する新興の観光大国としての地位を確立しつつあります。

