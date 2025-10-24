こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【関東店舗限定】とんでんのお食事券や人気メニュー引換券など詰め合わせた、『新春福袋』を１１月１日（土）より予約受付スタート！～福袋限定とんでんオリジナル“マイ箸”付き～
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志、以下とんでん）は、「北海道生まれ和食処とんでん」関東全店舗限定で、２０２５年１１月１日（土）より、とんでんアプリまたは店頭にて、数量限定で『新春福袋』のご予約を開始いたします。
とんでんが選ぶ“４つの福”を詰め合わせた、２０２６年の『新春福袋』が登場
２０２６年の新春福袋は、“和食処とんでん”と“北海道”の美味しさが堪能できる“福”を詰め合わせたお得なセットを、１０,０００円（税込）にて数量限定でご用意いたします。
福の１：とんでん人気メニュー引換券（全４種・５枚）
福の２：とんでん選りすぐり商品詰め合わせ
福の３：とんでんでご利用いただける、お食事券２,０００円分
福の４：とんでんオリジナル マイ箸
とんでんでご利用いただける、人気メニュー引換券と２,０００円分のお食事券付き！
新春福袋には和食処とんでんの人気メニューがお楽しみいただける引換券を、全４種・５枚お付けいたします。
お食事メニューは、鮨・北海道そば・天ぷら・みそ汁がセットになった「すずらん」と、ふっくら香ばしく焼き上げた自慢の鰻を三つの食べ方でご堪能いただける「鰻のひつまぶし」、たっぷりのだしで滑らかな食感が特徴の「名物ジャンボ茶わんむし」の引換券を各１枚ずつお付けします。加えてデザートメニューは、北海道産の生乳を使用し濃厚でさっぱりとしたミルクの風味をお楽しみいただける「北海道牛乳ソフト」の引換券を２枚ご用意。さらに、とんでんの全店舗でご利用いただける２,０００円分のお食事券もお付けします。
▲「すずらん」引換券 1枚
▲「鰻のひつまぶし」引換券 1枚
▲「名物ジャンボ茶わんむし」引換券 1枚
▲「北海道牛乳ソフト」引換券 ２枚
※各種メニュー引換券の有効期限は、２０２６年３月１６日（月）までです。
※お食事券の有効期限は、２０２６年３月３１日（火）までです。
北海道を朝から晩まで一日満喫！選りすぐり商品詰め合わせと、福袋限定のオリジナル“マイ箸”付き
“朝から晩まで北海道を楽しめる”をコンセプトに、選りすぐりの商品を詰め合わせてご用意します。朝食のサラダにぴったりな「とんでんオリジナル北海道ドレッシング 日高昆布だし」から始まり、手軽に食べられるランチにもおすすめの「とんでん 北海道日高昆布だしスープカレー」、午後のティータイムや手土産にぴったりのスイーツ２選、晩酌のおつまみにおすすめな「寒干し棒たら炊き」、そして一日の終わりにほっと一息つく入浴タイムにご利用いただきたい「入浴剤 月寒の湯（３袋）」の全6種のラインナップです。
さらに、福袋限定のオリジナル“マイ箸”を、箸袋とセットでお付けします。
≪内容≫
・「とんでんオリジナル北海道ドレッシング 日高昆布だし」
・「とんでん 北海道日高昆布だしスープカレー」
・クリスピーバウムクーヘン
・寒干し棒たら炊き
・北の散歩道ハスカップ
・入浴剤 月寒の湯（３袋）
・【福袋限定】とんでんオリジナル“マイ箸”
福袋限定でご用意するとんでんオリジナルの“マイ箸”は、茶道具などにも重宝されている「すす竹」を素材に使用しており、箸先にも滑り止めを施したお箸です。北海道のマークと、とんでんのロゴをワンポイントで入れ、外出時にも持ち歩きたくなるような、上品な色合いの箸袋とセットでご用意いたします。
※画像はイメージです。色合いは多少異なる場合がございます。
【早くて便利！】とんでんアプリからのご予約がおすすめです。
「新春福袋」は、とんでんアプリからもご予約いただけます。数量限定のため、ご自宅からご予約いただけるアプリからのご予約をおすすめしております。
■アプリダウンロードページ
https://www.tonden.co.jp/mobile/
≪ 新春福袋 概要 ≫
■ご予約開始：２０２５年１１月１日（土） ※数量限定のご用意です。
■お渡し期間：２０２６年１月１日（木）～１月７日（水）
■取扱店舗 ：「北海道生まれ和食処とんでん」 関東店舗
※ご予約はお受け取り希望店舗ごとに、『とんでんアプリ』または店頭で承ります。
※各種メニュー引換券の有効期限は、２０２６年３月１６日（月）までです。
※お食事券の有効期限は、２０２６年３月３１日（火）までです。
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りに
こだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道
と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全９５店舗
HP：https://www.tonden.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X ：https://twitter.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）・吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
関連リンク
とんでんアプリ
https://www.tonden.co.jp/mobile/
