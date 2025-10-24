Super Girls「三河安城フェスタ2025」出演のお知らせ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2025年10月25日(土)安城市の三河安城ツインパークにて開催される「三河安城フェスタ2025」のステージイベントにシーホース三河Super Girlsの出演が決定いたしました！

また、当日公園内で屋台やキッチンカーも出店していますので、シーホース三河のイベントと合わせてお楽しみください。

皆さまのお越しをお待ちしております！

イベント概要

◆開催日時

2025年10月25日(土)9:45～20:00

◆会場

三河安城ツインパーク

〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1丁目2-1

◆パフォーマンス

12:50～(約20分)

＜内容＞

- ダンスパフォーマンス- グリーティング

◆参加メンバー

3名

◆注意事項

- イベント内容及び参加者は予告なく、急遽変更になる場合がございます。- 弊社スタッフにより、イベント中の写真を撮影いたします。- 撮影した写真はシーホース三河公式SNSなどで使用する場合がございますので、ご了承ください。- お荷物や張り紙等による場所取り行為は一切禁止とさせていただきます。- お荷物や張り紙等を発見した場合には撤去させていただくこともございます。また撤去したものについての責任は一切負えませんので、あらかじめご了承ください。- その他会場内で開催されるイベント等については、弊社ではお答えできません。三河安城フェスタのホームページ等を参照ください。- ポイ捨てや会場周辺の商業施設等にゴミを捨てる行為は絶対にお止めください。