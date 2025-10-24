『Path of Exile』最新拡張コンテンツ「Keepers of the Flame」の炎が10月31日に点火

Proxima Beta Pte. Ltd.

オンラインアクションRPG、『Path of Exile』の最新拡張コンテンツ「Keepers of the Flame」がこのたび10月31日(金)に追加されます。本拡張では、ブリーチリーグのレガシーが新たなスタイルで再燃し、ブラッドラインクラスによって可能となる新たなアセンダンシーオプションや待望の非同期トレードシステム、新たなウーバーピナクルボス、そして数々の機能の改善など、さまざまな新要素が導入されます。

Path of Exile: Keepers of the Flameコンテンツ公開 ：

https://www.youtube.com/watch?v=EXaVNgZEp_E(https://www.youtube.com/watch?v=EXaVNgZEp_E)

Path of Exile: Keepers of the Flame公式トレーラー：

https://www.youtube.com/watch?v=tfxxuVVGjPM(https://www.youtube.com/watch?v=tfxxuVVGjPM)

初のリーグ続編：「Keepers of the Flame」

ブリーチリーグの象徴的な歴史と遺産に敬意を表し、プレイヤーは「Keepers of the Flame」の創設者であるAilith (エイリス）と遭遇する。彼女が率いるこの修道会は、レイクラストを侵略してくるブリーチロードから守るために密かに活動している。ブリーチロードとは、不毛な異界から這い出し、レイクラスト全土を支配しようとする存在である。

プレイヤーは、Ailith (エイリス）が“炎”をチャネリングする間、彼女を守りながらブリーチロードのねじれた侵食を焼き払うことになる。場所によっては、異界との境界が完全に薄れ、巨大なブリーチの手（Breach Hand）が次元を引き裂き、不安定なブリーチ（Unstable Breach）を生み出す。そこでは、言葉にできないほどの恐怖が押し寄せ、エリア全体を覆いつくす。モンスターを狩る際は注意が必要だ。行動次第では、Vruun, Marshal of Xesht （ゼシュトの軍団長ヴルーン）の視線を引き寄せてしまうことがある。この恐るべき敵を討伐することで、ブリーチを永遠に封印し、ブリーチロードの世界とレイクラストを結ぶ糸を断ち切ることができる。さらに、エンドゲームエリアでは、数多くのブリーチモンスターが蔓延る「Breach Hive（ブリーチの巣）」が新たに出現する。

「Genesis Tree」で恐るべきアップグレードを錬成せよ

ブリーチの浄化を重ねるうちに、プレイヤーは「Keepers」の修道院で“創造の異端”と呼ばれる装置Genesis Tree（創世の樹）を発見する。これは禁断の創造機構であり、恐るべき力と報酬を生み出す源である。

Ailith (エイリス）と協力し、さらなるブリーチ遭遇を経験することで、この創世の樹は枝を伸ばし、新たな力を育む。カレンシー、ユニークアイテム、装備、そして異界における新要素であるGraft（グラフト）を生成することが可能となる。

Graft（グラフト）は、生体組織に直接埋め込まれる強化パーツであり、新たなスキルや防御特性を付与する。たとえば、地面から巨大な腕を突き出させるBattering Uulgraft（バタリング・ウールグラフト）や、氷の竜巻を発生させるSqualling Tulgraft（スコーリング・トゥルグラフト）など、攻撃的な能力を持つものも存在する。

後者によって発動されるスキル「Dance in the White（白の舞踏）」は、敵を追尾する致命的な氷の竜巻を発生させ、クリティカルヒット時に反射弾を放つ。

合計16種類のGraft（グラフト）が用意されており、プレイヤーは自由に組み合わせて、自身の肉体を“恐怖の造形”へと改造できる。さらに創世の樹が成長すると、「Foulborn Currency（フォールボーンカレンシー）」と呼ばれる新たなアイテムを生成できるようになる。これらの不気味なオーブは、Graft（グラフト）をより“冒涜的”な形へと変異させ、極めて強力な効果をもたらす。

破壊を降らせ、新たな力を操れ

「Keepers of the Flame」では、新スキルジェムおよびサポートジェムが追加される。その中には、ワンドで発動する新しい攻撃スキルKinetic Rain（キネティック・レイン）があり、不安定な運動エネルギーを地面に展開して敵を殲滅することができる。熟練したエグザイルならば、この危険なエネルギーを世界中に“降らせる”ことも可能だ。

また、サポートジェムのひとつであるLiving Lightning Support（リビング・ライトニング・サポート）は、雷のエレメンタルミニオンを召喚し、敵の群れを電撃のような速さで貫通させる。スキルを強化し、大地を“生きた稲妻”で覆い尽くそう。

新スキルやサポートジェムの詳細については、パッチノートを参照ください。

https://jp.pathofexile.com/keepers-patch-notes

新システム：ブラッドライン・アセンダンシークラス

敵を討ち倒し、その本質（エッセンス）を吸収することで力を得る、新システム「Bloodline Ascendancy（ブラッドラインアセンダンシー）」が登場。各キャラクターごとに、特定のエンドゲームボスを倒すことで解放可能。プレイヤーは、既存のアセンダンシーとブラッドラインクラスの間でスキルポイントを自由に割り振ることができる。

これらは過去のリーグに登場したボスをテーマにした全10種類の新クラスで、それぞれ異なる能力とビルド特性を持つ。

ザナの絶望の残響に挑み、強力な報酬を手に入れよ

ザナの苦悩と記憶が具現化した「Echoes of Zana’s Despair（ザナの絶望の残響）」では、3体の新たなウーバー・インカーネーションボスが登場する。これらは、彼女の残された苦痛を反映した恐ろしい存在であり、苛烈な戦闘と引き換えに強力な報酬を得ることができる。これらのウーバー・ピナクルボスへの挑戦は、Tier 17マップボスからドロップするフラグメント5個を集めることで可能となる。

非同期トレードシステムが『Path of Exile』に登場

『Path of Exile 2: The Third Edict』で成功を収めた完全な非同期トレードシステムが、ついに『Path of Exile』にも実装される。Act 6でプレイヤーは、ライオンアイの見張り場のカレンシー交換で知られていたファースタスと再会する。彼は「Merchant Tabs（マーチャントタブ）」の管理人として登場し、プレイヤーが出品したアイテムをオフライン中でも即座に売買できるようになる。これにより、レイクラストでの取引がかつてないほどスムーズかつ手軽になる。

進行をさらに快適にする新しい機能の向上

「Keepers of the Flame」では、コミュニティから寄せられた要望をもとに、十数項目におよぶ機能に改善が行われる。Heist（ハイスト）のローグが初期から最大レベルで開始可能に、また、アトラスパッシブツリーおよび通常スキルツリーが、ゴールドを使用して即時リセット可能になる。また、改変のオーブ使用時に「増強のオーブ」を即時使用するオプションが追加された。

チャレンジを制して報酬を獲得せよ

「Keepers Challenge League」では、全40種類の新チャレンジが登場。チャレンジを達成することで、「Keeper of the Flame Armour Set（キーパー・オブ・ザ・フレイム防具セット）」を獲得できる。12個のチャレンジを達成すると最初のパーツが手に入り、以降の達成で外見が徐々に完成していく。また、新拡張のリリースを記念して、2種類の新サポーターパック「Champion of Theopolis」および「Verdant Magus」が登場。それぞれ3段階の価格帯で提供され、限定のコスメティックエフェクトが付属する。

「Keepers of the Flame」の詳細情報については以下をご参照ください。

発表ページ： https://jp.pathofexile.com/keepers

メディアキット：https://x.gd/9hogY

Grinding Gear Games（グラインディング・ギア・ゲームズ）について

Grinding Gear Gamesは 2006 年に設立され、ニュージーランドのウェスト・オークランドを拠点としています。チームメンバーは様々な国の出身で、人工知能やソフトウェアセキュリティから工業デザインや大会常連のプロゲーマーまで、多様な経歴を持っています。GGGは2024年に『Path of Exile 2』の早期アクセスをリリースした後も、高い評価を得ている前作『Path of Exile』の継続的なアップデートと新しいコンテンツのリリースに引き続き献身的に取り組んでいます。

