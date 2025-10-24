『勝利の女神：NIKKE』3周年記念生放送「栄光を祈る前夜祭」いよいよ明日配信！豪華ゲストとともに、栄光への軌跡を振り返る特別番組をお届け

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、3周年を記念した特別生放送「栄光を祈る前夜祭」を2025年10月25日（土）16:20より配信することをお知らせいたします。

◆豪華ゲストが勢ぞろい！3周年を祝う特別な夜

今回の生放送には、ゲーム・アニメファンから絶大な支持を誇る豪華ゲスト陣が登場します。MCを務めるのはおなじみのマフィア梶田と百花繚乱。息の合ったトークと軽妙な掛け合いで番組を盛り上げます。さらに、モデルやタレントとして多方面で活躍する松嶋初音、人気コスプレイヤーの伊織もえも参加し、周年特番に華を添えます。また、ゲーム内キャラクターの声を担当するキャストとして、スノーホワイト役のM・A・O、そしてブレッディ役の大空直美が出演。豪華なメンバーが一堂に会し、3年間を支えてきたファンへの感謝を込めて、笑顔とサプライズ満載のステージをお届けします。

◆ 生放送の視聴・予約はこちら

YouTube：https://youtube.com/live/1Gr-ZSGtVxU

X（旧Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1MnGnPjOpENxO

◆ クイズ・ガチャ・生アフレコ！3周年を彩る豪華企画を一挙公開！

今回の生放送は「第1部」と「第2部」の二部構成で展開され、クイズやガチャ、生アフレコ、さらには最新アップデート情報まで、周年記念にふさわしい多彩な内容が詰まっています。

第1部では、指揮官たちの「ニケ愛」と知識が試される特別企画「士官学校公認！指揮官適正試験」からスタート。難問から珍問まで揃ったクイズ大会で、ファンならではの知識と愛情を競い合います。続いて行われるのは、実際に会場で10連ガチャを回す人気企画「推しニケを引けるかな！？10連ガチャチャレンジ」。見事推しニケを引き当てた参加者には、豪華プレゼントが贈られる予定で、ステージ上は笑いと歓声に包まれること間違いなしです。

夜の第2部では、『勝利の女神：NIKKE』の世界をさらに広げる最新情報「アーク前線アップデート」が発表されます。開発チームへのインタビューを交えながら、今後のゲーム内施策や新要素の詳細、そしてリリーススケジュールを余すところなく公開。3周年を迎えたNIKKEが、これからどのように進化していくのか――ファン必見の内容となっています。

◆ 『ニケラジ』3周年特別編が登場！

番組内では、ファン待望の人気コーナー『ニケラジ』が3周年特別編として登場。ブレッディ役の大空直美さんをゲストに迎え、生アフレコをはじめ、3周年に関する一部最新グッズ、イベント情報など、ファン必見の内容をたっぷりとお届けします。3周年記念を彩る特別な時間を、ぜひリアルタイムでお楽しみください。

3年間の歩みを共にしてくださったすべての指揮官の皆さまへ、心からの感謝を込めて。『勝利の女神：NIKKE』3周年を祝う特別な夜に、豪華ゲストとともに笑いあり、驚きありの生放送をお届けします。新たな物語の幕開けを、ぜひリアルタイムで見届けてください。10月25日（土）、あなたの指揮官席でお会いしましょう。

◆ イベント日時

10月25日（土）

第1部：16:20開演

第2部：19:00開演

※18:30～19:00の間は、3周年を祝う特別カウントダウンをお届けします。

◆ 「池ハロ2025」に『NIKKE』が登場！3周年記念フォトスポットをチェック

また、3周年を迎えるこの特別なタイミングに合わせて、『勝利の女神：NIKKE』は10月25日（土）・26日（日）に開催される日本最大級のハロウィンイベント「池ハロ2025（池袋ハロウィンコスプレフェス）」にも出展します。中池袋公園内に設置される3周年記念フォトスポットでは、キービジュアルを忠実に再現した幻想的な空間が広がり、まるでゲームの世界に入り込んだような没入体験をお楽しみいただけます。

さらに、10名の公式コスプレイヤーがキービジュアルのキャラクターとして登場。フォトスポットや公式パレード、ステージにも参加し、ハロウィンの池袋をNIKKEカラーに染め上げます。当日は豪華ノベルティ配布やSNS連動キャンペーンなど、会場限定のコンテンツも多数。ハロウィンと3周年が交差する特別な週末を、ぜひ現地でお楽しみください。

会場：池ハロ2025会場内『NIKKE三周年記念基地』（中池袋公園内）

NIKKEブース開催日：

10月25日（土）10:00～17:00 公式パレード：14:20～15:00（予定）

10月26日（日）10:00～17:00 公式ステージ：12:05～12:20（予定）

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。