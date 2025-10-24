【10/24より】「【大阪府】最大500万円/”高効率空調機導入支援事業補助金”」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
大人気！大阪府の「中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金」が開始します！
☆スケジュール
令和7年11月4日（火曜日）から同月28日（金曜日）
高効率空調機の導入に最大500万円(補助率1/2、下限20万円)を補助します。
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
