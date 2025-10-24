Fender(R) × Hello Kitty(R) コレクション 新カラー発売

フェンダーミュージック株式会社

フェンダーは、2024年11月に発売し大きな話題を呼んだ、ハローキティとの大胆でカラフルなコラボレーション『Fender × Hello Kitty コレクション』の新ラインナップを発表しました。

このたび、新色となる『Fender(R) x Hello Kitty(R) Black Stratocaster(R)』と 新カラーのペダル『Fender(R) x Hello Kitty(R) Black Fuzz Pedal』 が、2025年10月24日（金）より発売されることが決定しました。さらに、発売直後に完売となった一部製品の再販も決定しています。

◼️Fender(R) x Hello Kitty(R) Stratocaster(R) （販売売価：74,800円/税込）

世代を超えて愛され続けるハローキティとのコラボレーションを祝し、2000年代初期にSquier(R)ブランドから登場したオリジナルモデルを現代的にアップデート。2024年に登場したピンクとホワイトのモデルに続き、今回、新色のブラックが新たに加わります。快適な弾き心地を実現する“C”シェイプネック、象徴的なコンター加工されたボディ、そしてFender Designed(TM)ハムバッキング・ピックアップによる多彩なサウンドを兼ね備えています。また、多くのリクエストを受け、完売していたホワイトモデルの再販も決定しました。※ピンクモデルの発売はございません。（取扱店：Fender Flagship

Tokyo、Fender日本公式オンラインショップ）

主な仕様

- ハローキティ グラフィックのピックガード、ボディ、ヘッドストック- Fender Designed(TM) ハムバッキング・ピックアップ（ボリュームコントロール付き）- ヴィンテージスタイルチューニングマシン- グロスフィニッシュ- デラックス ハローキティ ギグバッグ付属＜新色＞ 写真：Fender(R) x Hello Kitty(R) Black Stratocaster(R)

＜再販＞ 写真：Fender(R) x Hello Kitty(R) White Stratocaster(R)

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. Used Under License.

◼️Fender(R) x Hello Kitty(R) Fuzz Pedal（市場想定売価：11,000円/税込）

『Fender(R) × Hello Kitty(R) Fuzz』は、ファズエフェクトにポップな彩りとキュートな魅力を添える遊び心あふれる1台です。オペアンプをベースとした回路を搭載し、3つのシンプルなコントロールを備えたこのペダルは、その可愛らしいルックスとは裏腹に、荒々しいゲイントーンを生み出します。Fuzzノブで、オーバードライブのような硬質なサウンドから、強烈なファズトーンまで、幅広い演出が可能です。ユニークなトーンと唯一無二のファズデザインは、オーディエンスの心を掴んで離さない魅力に溢れています。昨年は、ピンクとホワイトの２色展開でしたが、今回、新色としてブラックフィニッシュが登場。ピンクのFenderウィッチハットノブ、日本語表記のコントロールラベル、そしてフロントパネルとサイドにあしらわれたハローキティのグラフィックが印象的なデザインです。さらに、完売となっていたホワイトモデルの再販も決定しました。※ピンクモデルの発売はございません。（取扱店：Black: Fender Flagship Tokyo、Fender日本公式オンラインショップ、Fender正規取扱店 White：Fender Flagship Tokyo、Fender日本公式オンラインショップ）

＜新色＞ Fender(R) x Hello Kitty(R) Black Fuzz Pedal<再販> Fender(R) x Hello Kitty(R) White Fuzz Pedal

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. Used Under License.

■製品ページ https://jp.fender.com/collections/fender-x-hello-kitty-collection