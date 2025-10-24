オウム返しばかりの子の会話力がどんどん伸びる自閉症専用３ヶ月　おしゃべり上達メソッド　電子書籍無料配布開始

株式会社パステルコミュニケーション

株式会社パステルコミュニケーション(本社：東京都豊島区、代表取締役吉野加容子)代表の吉野加容子が開発した、親子のコミュニケーションをスムーズにして子どもの発達を加速させる「発達科学コミュニケーション」講師・桜山尚による、オウム返しの子の会話力がどんどん伸びる 自閉症専用３ヶ月 おしゃべり上達メソッド 電子書籍無料配布開始しました。ダウンロードはこちら

＜https://www.agentmail.jp/lp/r/21036/167952/＞

はじめまして 発達科学コミュニケーショントレーナー桜山尚です。ことばの苦手な自閉症児がママとの愛着をもっと深めてことばが伸びるようサポートする専門家として活動しています。

この度は、『オウム返しの子の会話力がどんどん伸びる 自閉症専用３ヶ月 おしゃべり上達メソッド』電子書籍をリリースいたしました。

・️オウム返しから一向にことばが伸びないのはなぜだろう

・️オウム返しされたらなんて声をかけてあげたらいいのかな

・️どうしたらオウム返しから会話ができるようになるのだろうか

そんな子どものオウム返しとことばの発達に悩むママに読んでほしい一冊です。オウム返し（本書ではエコラリアと表現しています）はなんと、7種類もあります。つまり、これだけ種類があるということは、子どもが伝えたい内容がそのオウム返しには多種多様に含まれているということになります。

だからこそ、字面に騙されて「わけがわからない」と呆れたりがっかりしないであげてほしいのです。

とは言っても、どのように理解してあげたらいいのかわからない。そんな方はぜひ無料ダウンロードして本書をお読みくださいね。

【目次】

１．オウム返しと即時性エコラリアの違い

２．エコラリアの字面に騙されないで

３．エコラリアは7つの役割に分けられる

４．コミュニケーション意欲が育つ愛着形成

５. 愛着形成がキーワード

６. 生徒さんの声

７. 最後じゃなくて最初の選択肢

８.自閉症専用3ヶ月おしゃべり上達メソッド

９.おわりに

【著者プロフィール】

関わりを強く求めなかった子が「ママ、見て～♪」とみるみる愛着を深める自閉症専用３ヶ月おしゃべり上達メソッド桜山尚です。

愛着を深めると自閉っ子の言葉の脳が育ちます。7,000組以上の国内外の親子が実証してきたおうち療育術を学び・実践するから、オウム返しや一方通行の要求の言葉で1年以上も伸び悩んでいる自閉っ子が笑顔で「ママ、見て～♪」からハジマル会話ができるようになります。

保育の専門学校で保育士免許・幼稚園教諭二種を取得。小学校教諭として10年勤めました。

幼児教育が専門の私が、子育ての原点である親子の「愛着」の重要性に立ち返り、

・️目が合わない

・️要求しか伝えない

・️ママとの関わりを強く求めない

こんなわが子の様子に「寂しい」と感じているママに愛着を深めて言葉を伸ばすおうち療育術を教えています。実際に90%以上の子が目が合い、語彙が3倍になり、「ママ、見て～♪」と言える子になっています。

言葉も心も通じ合えない寂しい想いは卒業しよう。インスタグラム桜山尚はこちら。

https://instagram.com/sakurayama_nao

■発達科学コミュニケーションとは？

発達科学ラボ主催の吉野加容子が、臨床発達心理⼠として15年間行ってきた発達支援の実績と経験、および脳科学・心理学・教育学の知識をベースに独自にまとめた、科学的根拠に基づいた、脳の成長・発達を促すコミュニケーション法です。子どもの特性を理解し、子どもの良さを引き出す日常のコミュニケーション術です。発達科学コミュニケーションをマスターすれば、お子さんと会話するだけで、お子さんの困った行動が減り、意欲や能力が伸びます。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

