来年の干支“午”がかわいい最中に！「干支最中（午）」を2025年11月1日（土）より販売開始

株式会社船橋屋（所在地：東京都江東区、代表取締役：神山恭子）は、2025年11月1日（土）より、船橋屋全店舗および公式オンラインショップにて、来年の干支「午（うま）」をモチーフにした縁起菓子「干支最中（午）」を数量限定で販売いたします。

年末年始の贈り物やご自宅用にもぴったりの、見た目にもかわいく、味わいも本格派の和菓子です。

■ 「干支最中（午）」のこだわりポイント

・かわいらしい“午”型の最中皮

干支「午」をかたどった香ばしい最中皮は、国産100％のもち米を使用。サクッとした歯ざわりと、もち米の香りがふわっと広がる上質な味わいです。

・北海道産大納言あずきの自家製餡

中に詰める餡子は、北海道産の大納言あずきを丁寧に炊き上げた特製餡。小豆本来のやさしい甘みと豊かな風味を活かした、上品で深みのある味わいに仕上げました。

・“手詰め”だから楽しみ方いろいろ

お好みの量を自分で詰める“手詰めタイプ”。最中皮の香ばしさを引き立てたいときは餡子を少なめに、甘味をしっかり楽しみたいときはたっぷりと。お好みで栗やナッツ、クリームチーズなどを加えても美味しくお召し上がりいただけます。

縁起の良い干支をかたどった「干支最中（午）」は、お年賀やお歳暮にもぴったり。ご家族やご友人との団らんに、干支菓子を囲んで温かいひとときをお過ごしいただけます。

【商品詳細】

商品名：干支最中（午）

販売価格：2,160円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～ ※なくなり次第終了

販売店舗：船橋屋全店舗、公式オンラインショップ

※店舗により取り扱い数が異なります。詳しくは各店までお問い合わせください。

※数量限定商品のため、完売次第終了となります。

船橋屋について

1805年江戸時代に創業し、2025年で創業220年目を迎えた関東風のくず餅屋です。船橋屋のくず餅は、「小麦澱粉」を450日乳酸発酵させて蒸し上げる【和菓子唯一の発酵食品】。長期間乳酸発酵させているからこそ、独特の歯ごたえと弾力が生み出されます。また、自然のものをそのままお客様にお届けしたいという想いから、保存料を使わない自然な製法にこだわり続けています。発酵食品であり、保存料無添加である伝統和菓子が今、健康を意識する人々から注目されております。