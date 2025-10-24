「もう手放せない」寒さが気になる季節に選ばれるタイツ。温活グッズで注目のFabrich裏起毛タイツ、Amazon、楽天タイツ部門で１位※をW獲得。

株式会社Extage

「本当に必要とされる商品を世界に流通させる」という理念のもと、数多くのベストセラー商品を世に送り出してきた株式会社Extage（大阪市中央区、代表取締役：野口拳大）は、同社が展開するレディースブランド「Fabrich（ファブリッチ）」の裏起毛タイツが、発売開始から1年で累計出荷数18,000個を突破したことをお知らせいたします。ご好評の声を多数いただいている本製品は、昨年の販売実績をふまえ、今年も注目の秋冬アイテムとして話題が高まっています。

■Amazonレディースタイツランキング１位獲得。

Fabrich裏起毛タイツは、Amazonランキングレディースタイツ部門、楽天市場リアルタイムランキング タイツ部門でそれぞれ1位を獲得し、おしゃれを楽しみながら、肌寒くなる季節を乗り越えたい女性から圧倒的支持をいただいております。

※Amazonランキングレディースタイツ部門1位 （2024/12/24時点）※楽天市場リアルタイムランキング タイツ部門1位 （2024/12/15時点）

■北海道旅行、真冬の告別式⋯使えるシチュエーションから喜びの声、続々。

特に、秋冬シーズンの旅行や寒冷地での防寒対策、温活グッズ、寒い季節に選ばれているタイツとしてご好評いただいており、Amazon、楽天市場のレビュー欄を一部抜粋すると、

「北海道に行く為、購入しました。買って正解でした。とても暖かかったです。」

「冬にスカート履きたい時用に買いました！」

「暖かくて、おしゃれも楽しめる！」

「真冬の告別式用に購入。告別式にタイツはNG、黒ストッキングの透け感がある６０デニール以下じゃないとマナー違反になる。でも寒い時期にストッキングは冷えて辛い…このタイツの存在を知りラッキー！！」

といった声を頂いております。

本製品は足首から先が薄手設計になっているため、いつもストッキング合わせで履いているパンプスにもそのままフィット。また、肌色が透けて見えるような外観に仕上げているため、起毛素材なのに、不自然にならず防寒性とファッション性を両立しております。

さらに、程よい着圧設計で、ヒップラインも自然に整い、すっきりとした印象に。220gと330gの2種類の厚さをご用意しているため、気温やスタイルに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

■商品詳細

・Fabrich裏起毛タイツ

価格:（220g）\1,799円、（320g）\1,999(税込)

カラー:ブラック/ベージュ

サイズ:FREE （対応身長153cm~175cm）

厚さ:220g（0℃～15℃に対応）、320g（-5℃～5℃に対応）

生地:ポリエステル・ポリウレタン

取扱店:Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング

発売日:2024年10月18日

商品ページ：Amazon(https://www.amazon.co.jp/Fabrich-%E8%A3%8F%E8%B5%B7%E6%AF%9B%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%84-%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%84-%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%A2%A8-1200%E3%83%87%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB/dp/B0FP5H5R1P?ref_=ast_sto_dp&th=1) 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/excitech/fab-lined-tights-001/?variantId=fab-lined-tights-001-220-beige) Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/excitech/fab-lined-tights-001.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img) になります。

■Fabrichについて

Fabrich（ファブリッチ）は、弊社がプロデュースする多数のブランドの中でも、女性の毎日に寄り添うライフスタイルブランドです。Fabric(生地)+Rich(高級な)という意味を持つ"Fabrich"。

「あなたの悩みをやさしく包み込み、明日のあなたがもっと輝けるように」そんな思いから生まれました。肌に触れるやさしさ、使いやすさ、シンプルで洗練されたデザイン。これまで、シームレスショーツ、日除け帽子などの商品を楽天市場、Amazonなどの大手ECサイトでプロデュースしてまいりました。

Fabrichはこれからも、 “毎日にちょうどいい”心地よさをお届けいたします。

■販売パートナー企業を募集します

本商品はAmazon、楽天市場を始めとしたECモールで多くの反響をいただいております。今回のご好評を受け、現在、卸売企業や大手外資系ECモールなどとの商談を進めております。今後のさらなる販路拡大に向け、スーパー、バラエティショップ、百貨店、ドラッグストアなどの販売パートナー企業さまを広く募集いたします。Fabrichブランドの新商品展開や販促施策についてもご案内可能ですので、ご興味をお持ちの企業さまは、ぜひお気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ先】

株式会社Extage（担当：川野）

メール：info@extage.jp

電話：06-6563-9315

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目6-10 エミネント心斎橋ビル5F